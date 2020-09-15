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İlçe özel toplu taşıma araçları Ankarakart'a geçecek

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, ilçelere taşıma hizmeti veren özel toplu taşıma araçlarına (ÖTA) Ankarakart sisteminin entegre edileceği belirtildi.
 15 Eylül 2020 23:58
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İlçe özel toplu taşıma araçları Ankarakart'a geçecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar kapsamında Ankarakart kullanımı ilk olarak Akyurt ve Çubuk ilçelerine hizmet veren ÖTA'larda başlayacak.

Karara göre, Ankarakart geçerli olacak ÖTA araçları, 487 Çubuk-Ulus-Sıhhiye ve 488 Akyurt-Ulus-Sıhhiye EGO otobüs güzergahlarıyla birleştirilerek sisteme entegre edildi.

Diğer ilçeler, aşamalı olarak dahil edilecek

EGO Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili bilgilendirmesinde şunlar kaydedildi:

"İlerleyen süreçte de Ankara ili mücavir alanı genelindeki çevre ilçe ÖTA'larının aşamalı olarak Ankarakart sistemine dahil edilerek tek bir sistem üzerinden ücret toplanması planlanmaktadır. Böylece vatandaşlarımız, tek bir kart ile EGO Genel Müdürlüğünün gerek uhdesinde gerekse denetiminde bulunan tüm toplu taşıma araçlarından istifade edebileceklerdir."
Anadolu Ajansı
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