Yunanistan'da askerlik 3 ay uzuyor
Fransa'dan 18 savaş uçağı alacak olan Atina zorunlu askerlik süresini de uzatıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis zorunlu askerlik süresinin 9 aydan 12 aya çıkarılacağını açıkladı. Miçotakis, bu düzenlemeyle birliklerde yüzde 25-30'luk artış olacağını söyledi.
|16 Eylül 2020 07:10
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Fransa'dan 18 savaş uçağı almaya hazırlanan Yunanistan, zorunlu askerlik süresini de uzatıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkede zorunlu askerlik hizmeti yaşının 18 olmasının planlandığını ve askerlik süresinin 9 aydan 12 aya çıkartılması için hazırlık yapacaklarını ifade etti.
Emekli Korgeneral Yannis Baltzois "Bulunduğumuz şartlar içerisinde çok gerekli bir hamle olduğunu düşünüyorum" dedi. Açıklama "Yunanistan, Türkiye korkusu nedeniyle askerlik süresini uzattı" olarak yorumlandı.
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