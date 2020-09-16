1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'da askerlik 3 ay uzuyor

Fransa'dan 18 savaş uçağı alacak olan Atina zorunlu askerlik süresini de uzatıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis zorunlu askerlik süresinin 9 aydan 12 aya çıkarılacağını açıkladı. Miçotakis, bu düzenlemeyle birliklerde yüzde 25-30'luk artış olacağını söyledi.
 16 Eylül 2020 07:10
Yazdır
Yunanistan'da askerlik 3 ay uzuyor

Fransa'dan 18 savaş uçağı almaya hazırlanan Yunanistan, zorunlu askerlik süresini de uzatıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkede zorunlu askerlik hizmeti yaşının 18 olmasının planlandığını ve askerlik süresinin 9 aydan 12 aya çıkartılması için hazırlık yapacaklarını ifade etti.

Emekli Korgeneral Yannis Baltzois "Bulunduğumuz şartlar içerisinde çok gerekli bir hamle olduğunu düşünüyorum" dedi. Açıklama "Yunanistan, Türkiye korkusu nedeniyle askerlik süresini uzattı" olarak yorumlandı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Oruç Reis'in yeni rotası Meis'in güneyi
16 Eylül 2020 07:25		 Istersek Boğaz'ı kapatır adalara da geçirmeyiz
16 Eylül 2020 07:15
Türkiye Yunanistan'a karşı Lozan kartını açtı
16 Eylül 2020 06:10		 Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu mesajı
16 Eylül 2020 05:57
Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik
16 Eylül 2020 01:28		 16 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Eylül 2020 00:05
Volkan Bozkır, BM Genel Kurul Başkanlığını devraldı
15 Eylül 2020 22:50		 2020 yılının ertelenen ilk KPDK toplantısı yapıldı
15 Eylül 2020 22:10
İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 terörist teslim oldu
15 Eylül 2020 21:42		 İBB'den çıkartılan işçiler CHP önünde toplandı
15 Eylül 2020 20:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Sosyal medyada iğrenç paylaşım tepki çekti08:17 - Dövüp 9. kattan aşağı sarkıttığı kız arkadaşını PÖH'ler kurtardı08:14 - Kapış kapış satıldı! F1 biletleri 2.5 saatte tükendi08:10 - FETÖ suçlaması yöneltilen Azeri işadamından 'Biz şiayız' savunması08:07 - Konya'da alkollü kadının çarptığı kız hayatını kaybetti07:50 - Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
07:45 - İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı07:30 - Gençler, Kovid-19'u daha ağır şekilde geçirmeye başladı07:25 - Oruç Reis'in yeni rotası Meis'in güneyi07:19 - Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor07:15 - Istersek Boğaz'ı kapatır adalara da geçirmeyiz07:10 - Yunanistan'da askerlik 3 ay uzuyor
06:50 - Bodrum'u Turizm Bakanlığı kurtaracak06:40 - Altı dilde hainlik: FETÖ'nün gerçek yüzü06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:10 - Türkiye Yunanistan'a karşı Lozan kartını açtı05:58 - Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası
05:57 - Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu mesajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor
Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik
Eski Facebook çalışanının raporu ifşa oldu!
Istersek Boğaz'ı kapatır adalara da geçirmeyiz
Gençler, Kovid-19'u daha ağır şekilde geçirmeye başladı
Altı dilde hainlik: FETÖ'nün gerçek yüzü
Türkiye Yunanistan'a karşı Lozan kartını açtı
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emporio armani milano 1
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
psikiyatri dizileri 1
aynı evden yapılan testlerin hem pozitif hem negatif çıkması 1
kısa çalışma ödeneği 2
hiç havamda değilim 1
12.09.2020 polatlı'daki kum fırtınası 2
Kamu Personeli Danışma Kurulu KPDK 1
önümüzdeki 2 ay daha sert geçecek 2
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 3
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam