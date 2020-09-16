Bilim Kurulu bugün toplanıyor
|16 Eylül 2020 09:38
|Yazdır
Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi birinci dalganın ikinci pik seviyesinde sürüyor. Vaka artışları 1500'ün üzerine, vefatlar ise 60'ın üzerine çıktı.
"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Covid-19 tespit edildi.
Bakan Koca artışın en fazla olduğu illeri açıkladı
Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a yükseldi.
Vaka artışı kısıtlama getirecek mi?
Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Vaka sayılarındaki artış kurulun gündeminde olacak.
En fazla artışın yaşandığı Ankara alarm veriyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bu gündemlerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Denetimlerde, ceza kesilen kişi sayısı açıklandı
16 Eylül 2020 10:13
|Ağustostaki sel felaketlerinde 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi
16 Eylül 2020 09:27
|Nesli tükeniyor...Koparmanın cezası 73 bin 747 TL
16 Eylül 2020 09:19
|İzmirli Ergin'in cezasını, Yozgatlı Ergin çekecek
16 Eylül 2020 08:55
|TCDD açıkladı: Söğütlüçeşme AVM olmayacak
16 Eylül 2020 08:53
|İlçe özel toplu taşıma araçları Ankarakart'a geçecek
15 Eylül 2020 23:58
|Muğla Büyükşehir Belediyesine 442 bin lira para cezası
15 Eylül 2020 23:06
|İki ilimizde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması
15 Eylül 2020 22:29
|Bu ilde kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı
15 Eylül 2020 22:20
|OGM'den Giresun'da selden etkilenen afetzedelere destek
15 Eylül 2020 21:06