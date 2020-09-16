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'Çiftlik Bank' davasında 28 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen davada dosyası ayrılan 28 sanık hakkında verilen beraat kararının gerekçesinin yazımı tamamlandı.
 16 Eylül 2020 11:53
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'Çiftlik Bank' davasında 28 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, firari Mehmet Aydın'ın akrabası olan Melih Tayyip Kuş'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin dosyasının 17 Mart'taki Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yargılamada ayrıldığı hatırlatıldı.

Gerekçeli kararda, Mehmet Aydın'ın ekonomik çıkar amacı güden ve hiyerarşik yapısı bulunan örgütün kurucusu ve tepe yönetici olduğu anlatılarak, dosyası ayrılan tutuksuz 28 sanık hakkında, "suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ve "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçlarından dava açıldığı anımsatıldı.

- "Yasal unsur oluşmadı"

Mahkemece hazırlanan kararda, sanıkların savunmaları, katılan ile müşteki beyanları, hazırlanan MASAK raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların üzerine atılı suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Bu kapsamda sanıklar hakkında "suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" ve "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verildiği kaydedildi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- 28 sanığın dosyası ayrılmıştı

Anadolu 5 Ağır. Ceza Mahkemesinde 17 Mart'ta görülen davada, 28 sanığın dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyadan ayrılmasına ve ayrı bir esasa kayıt edilmesine karar verilmişti.
Anadolu Ajansı
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