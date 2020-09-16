Bakanlık ifşa etti... Bunlar da çaya boya katanlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen içerisinde çayın da yer aldığı ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı.
|16 Eylül 2020 13:42
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen içerisinde çayın da yer aldığı ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlık, 91 firmadan 113 parti ürünü listeye aldı. 2012'den bu yana toplamda 3 bin 605 parti ürün tağşiş ve taklit listesine alınırken, listede dikkat çeken bir isim ise CarrefourSa markalı çaylar oldu. Rize'nin ünlü çay firmalarından Karali Çay Sanayi Ticaret ve Gıda Pazarlama Anonim Şirketi tarafından Karali Çay markalı Carrefour Filiz Çay ürün adıyla 500 gramlık paket çaylarda boya/gıda boyası tespit edildi.Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
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