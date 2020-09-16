MSB: İdlib'de gözlem noktamıza saldırıldı
|16 Eylül 2020 14:45
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı grupların 7 numaralı gözlem noktasına saldırısının alınan tedbirlerle bertaraf edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İdlib'de 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan Esed rejim güçlerinin alınan tedbirler sonrasında bertaraf edildiği belirtildi. Yapılan paylaşımda, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.
İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2020
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