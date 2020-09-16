Konuta yatırım yapanlar kazandı
|16 Eylül 2020 17:14
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi verisini paylaştı. Buna göre Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 141,4 seviyesinde gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,6 oranında artış gösterdi.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, 1,3 ve 1,3 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 22,5, 25,3 ve 28,6 oranlarında artış gösterdi.
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