1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Bilişim, Milyarlık vurgunu böyle yapmış

Tüketici mağduriyetleriyle gündemde olan İstanbul Bilişim yaklaşık 40 paravan şirket kurdu. 2) Bu şirketler aylık 2 bin TL ödenen, ekonomik durumu iyi olmayan kişiler üzerine kuruldu. 3) İstanbul Bilişim'in sattığı ürünler için faturalar, bu paravan şirketler üzerinden kesildi
 17 Eylül 2020 09:17
Yazdır
İstanbul Bilişim, Milyarlık vurgunu böyle yapmış

Ödemesi yapıldığı halde 50 bine yakın TV, bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazları teslim etmeyen İstanbul Bilişim'in eski sahipleri hakkında açılan dava dosyalarında çarpıcı bilgiler yer alıyor. 2010 yılında 'TRT bandrol yolsuzluğu' ile gündeme gelen ve sahipleri hakkında dava açılan şirket üzerinden, son yılların en büyük 'paravan firma' organizasyonlarından birinin kurulduğu iddia edildi. Dava dosyalarındaki bilgilere göre bu iş için kurulan firma sayısı 40'ı aşıyor. Bu firmalar ise ekonomik durumu kötü olan kişiler üzerinden kuruluyor. Çoğu işsiz bu kişilere, şirketin kurulması karşılığında aylık 1000-2000 TL arasında ödeme yapıldı. Ancak kağıt üzerinde şirket sahibi gözüken bu kişiler hapis ve milyonluk vergi cezaları ile karşı karşıya kaldı.

ŞİRKETLER NEDEN KURULDU

Peki bu kadar paravan şirket neden kuruldu? Normal şartlar altında işini kuralına göre yani yasalara uygun olarak yapan şirketler, bir ürün sattıklarından bunun faturasını kesiyor. Böylece oluşan vergi de devlete ve diğer ödenmesi gereken kurumlara iletiliyor. Ancak İstanbul Bilişim'in sahipleri bu vergilerden kurtulmak için bu paravan şirketleri kuruyor. Bir tüketici, İstanbul Bilişim üzerinden bir ürün satın aldığında, sonucunda bir fatura kesiliyor. İşte burada paravan şirketler devreye giriyor.

1 MİLYARLIK VERGİ KAYBI

Tüketici her ne kadar ürünü İstanbul Bilişim üzerinden almış gözükse de kesilen fatura, kurulan paravan şirket üzerinden düzenleniyor. Şirket paravan olduğu için İstanbul Bilişim'in gerçek sahipleri de ürünün satışından kaynaklı vergilerden kurtulmuş oluyor. İşin sonucundan oluşan kurumlar vergisi ve TRT'ye ödenmesi gereken bandrol ücreti ödenmeden buharlaşıyor. Yapılan hesaplamalara göre, vergi kaybı 1 milyar lira seviyesinde olurken, TRT'ye ödenmesi gereken bandrol ücretinin ise 500 milyon Euro'ya yakın olduğu hesaplanıyor.

KURUCUSU 'YAĞMA'DAN CEZA ALDI

İstanbul Bilişim'in kurucusu Özgür Güleç (47) ile eski sahibi Kenan Bilgi'nin (39) de aralarında olduğu 5 kişinin 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan yargılandığı belirlendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, birçok paravan firmanın kurulmasına önayak olan Güngör Kafalı'nın darp edilip zorla çek imzalatılması nedeni ile açıldı. Sanıklar Abdullah Üngür (56), kardeşi Osman Üngür (50), Celal Altun'un (54), silah kullanarak kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan aldıkları 5 yıl hapis cezası kesinleşti. Üngür kardeşler ile Altun'un nitelikli yağma suçundan aldıkları 10'ar yıl hapis cezası ise Yargıtay'da. Güleç'e verilen toplam 18 yıllık hapis cezası ise istinaf mahkemesine taşındı. Mahkemenin Kenan Bilgi'ye verdiği beraat kararına ise savcılık itiraz etti. Bilgi, bir süre de FETÖ'ye yardımdan tutuklu kaldı. Özgür Güleç, Kenan Bilgi ve Abdullah Üngür hakkında çok sayıda 'sahte fatura' davası bulunuyor.

PARAVAN ŞİRKETLERİN SAHİPLERİ NE DİYOR?

Dava dosyalarına giren paravan şirket şemasının gerisinde ise çarpıcı hikayeler yatıyor. Hürriyet, adlarına 10 yıl önce şirket kurulan kişilerin bir kısmı ile görüştü. Kimi çocuk esirgeme kurumundan çıkmış, kimi hurdacılık yapıyor. Bazıları ise su bayisinde günlük 100 lira yevmiye ile çalışıyor. İşte paravan şirketlerin sahibi gözükenlerin anlattıkları:

AYLIK 2 BİN TL İÇİN BU İŞE GİRDİK

Güngör Kafalı: (48): "Benim üzerime de 4 firma kuruldu. Sahte faturadan 4 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldım. 2 yıl hapis yattım. Aynı şekilde ağabeyim Şenel de halen bu olay nedeni ile tutuklu. En az süren 10 davam var. Vergi borcum 4-5 milyon seviyesinde. Bizler o dönem, cebimize ayda 1000-2000 lira girdiği için bu işe bulaştık maalesef. Bu şebeke kamuya milyarlarca lira zarar verdi."

32 ay cezaevinde kaldım

Rıfat Polat (47): "Hurdacılık yapıyorum. Günlük kazancım 100-150 lira arası. Kardeşimin evinde kalıyorum. Adıma bir şirket kuruldu. 8 milyon civarında borcum görünüyor. Sahte fatura düzenlemekten 9.5 yıl hapis cezası aldım. 32 ay cezaevinde kaldım. Bu işe bulaşmadan önce bize, her şeyin yasal olduğu söylendi."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da karantina kuralını ihlal eden 15 kişi yurtlara yerleştirildi
17 Eylül 2020 11:09		 Metro istasyonunda intihar girişimi
17 Eylül 2020 10:14
Elektrik kesintisini fırsat bilen koronavirüs hastası yurttan kaçtı
17 Eylül 2020 09:45		 Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
17 Eylül 2020 09:45
Hastane önünde tabancayı çıkarıp tehdit etti
17 Eylül 2020 09:43		 Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı
17 Eylül 2020 09:20
80 bin üniversite öğrencisinin ikamet ettiği bölgede kenevir fabrikası ele geçirildi
17 Eylül 2020 09:16		 İBB, Beşiktaş'ta 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı
17 Eylül 2020 09:11
Rezil sahte hocadan dolandırıcılık savunması: Kumpas
17 Eylül 2020 08:49		 Yunanistan'da maske fiyaskosu: Bedava dağıtılan maskeler büyük geldi
17 Eylül 2020 08:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:13 - Türkiye'yi tanıtacak yabancı rehberlere 'uzman sertifikası' verilecek11:11 - Tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adamı kurtarma anı kamerada11:10 - Özel eğitim öğrencileri için her ile bir anaokulu kuruldu11:09 - Antalya'da karantina kuralını ihlal eden 15 kişi yurtlara yerleştirildi10:57 - Çadırda kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 lira ceza10:55 - Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin 4. toplantısı başladı
10:47 - Dışişleri Bakanlığı: Rum tarafının siyasi eşitliği kabul etmesi gerek10:42 - 4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?10:32 - YKS ek tercihleri alınmaya başlandı10:30 - Tekerrür sebebiyle hangi durumlarda üst disiplin cezası uygulanır?10:28 - Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu10:23 - Üniversite mezunları, 2 yıl 'genel sağlık sigortasından' yararlanabiliyor
10:23 - Cilt bakımı yaptıran Müge'nin yüzünde 2'nci derece yanık oluştu10:14 - Metro istasyonunda intihar girişimi10:12 - Borsa güne düşüşle başladı10:11 - Karşıya geçemeyen engellinin yardımına polis koştu10:07 - Prof. Dr. Cantürk: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli
10:03 - Kaymakamlık sınavı için geç başvurular alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Okulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek
Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
Kurayla Hazine arazisi verilecek
İki arkadaşın da kaderi aynı oldu
Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
At sucuğuna 'Özbek eti' bahanesi
Libya Başbakanı Serrac'tan istifa açıklaması
Emniyet, mazeret atama sonuçlarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Traktör tekerli motosiklet 1
cübbeli ahmet hoca 2
pepeçura 1
masterchef 2
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 3
halil sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etmesi 4
tarhana çorbası 2
Andrea Pirlo 1
diego costa 1
Gülseren Budayıcıoğlu 3
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Şırnak Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 İşçi Alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
İstanbul Üsper Üsküdar Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam