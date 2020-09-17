Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
|17 Eylül 2020 09:45
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"Yaptığın açıklamayı da okudum" dyen Ahmet Hakan, 'Bittin sen Halil Sezai' başlıklı yazısında "Sen artık ıssızlığın ortasındaki kentli adam' olmaktan çıkıp 'Mağara adamının teki' durumuna düştün Halil Sezai" sözleriyle tepki gösterdi.
Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"Şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın"
Sen artık hepimiz tarafından 'İncir Reçeli' diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde... 'Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam' olmaktan çıkıp 'mağara adamının teki' durumuna düştün Halil Sezai.
"Magandanın en önde gidenisin Halil Sezai"
Sen artık hepimiz için sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hakim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai. Sen artık şu saatten sonra... Normal zamanlarda kadın hakları falan konusunda fiyakalı duyarlar kasan ama bulduğu ilk fırsatta gerçek yüzünü gösteren bir riyakarsın Halil Sezai. Sen artık sanat piyasalarında... 'Hayal kırıklığı' olarak... 'Aman dileyene el kaldıran tip' olarak...
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