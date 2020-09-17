Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
|17 Eylül 2020 10:43
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Afyonkarahisar ve Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen "askeri okullardan ilişiği kesilen" 6 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Afyonkarahisar ve Denizli'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Afyonkarahisar'da M.Ö, M.K, O.M.P, N.Y. ve Ö.F.T. ile Denizli'de Ü.K. gözaltına alındı.
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