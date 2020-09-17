1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toplu taşıma araçlarının camlarından virüs bulaşır mı?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, toplu taşıma araçlarındaki camlarda koronavirüs riskine dikkat çekerek, "Bir kişi toplu taşıma arcında öksürdü veya hapşırdı. Sonrasında damlacık yoluyla virüs o ortamda cam dahil enfeksiyon oluşturabilecek bir zemine sahip oldu. Başka birisi cama eline sürdü ve daha sonra o elini burnuna, ağzına ya da gözüne değdirdiği anda bulaş riski söz konusu" dedi.
 17 Eylül 2020 13:44
Yazdır
Toplu taşıma araçlarının camlarından virüs bulaşır mı?

Prof. Dr. Oğuztürk, koronavirüsün nemli ve sıcak ortamlarda daha uzun süre canlı kalabildiğini ifade ederek, "Bu da önemli bir risk faktörü. Örneğin bir kişi toplu taşıma aracına bindi ve maske takmadı. Orada öksürdü veya hapşırdı. Sonrasında damlacık yoluyla virüs o ortamda cam dahil enfeksiyon oluşturabilecek bir zemine sahip oldu. O kişi de o bölgeden kalktıktan sonra onun yerine oturan başka birisi cama eline sürdü ve daha sonra o elini burnuna, ağzına ya da gözüne değdirdiği anda bulaş riski söz konusu. Kişi farkında olmadan oraya değmiş olabilir. Sonuçta nemli ve buğulu bir ortam. Ve o ortamda da o virüsün kuru havaya göre canlı kalma ihtimali bir miktar daha fazla. Bu anlamda o kişinin burnuna, gözüne veya ağzına farkında olmadan hele de maske takmıyorsa değdirme ihtimali virüsün o kişiye bulaşma riskini ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

'HASTALIĞA YAKALANMA İHTİMALİNİZ YÜZDE 1-2'LERE DÜŞÜYOR'

Prof. Dr. Oğuztürk, ayrıca maske takmanın bulaş riskini ciddi oradan düşürdüğünü vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın şunu çok iyi bilmesi gerekiyor ki sürekli 'maske' 'maske' deniyor; ama maske gerçekten faydalı olduğu için tavsiye ediliyor. Bir ortam düşünün ve siz o ortamda mesafe kurallarına uygun bir şekilde maske takmışsanız yani hem mesafe kuralına uymuşsunuz hem de diyalogda bulunduğunuz kişi maske takmış ve sizde maske takmışsanız yüzde 97-98 sizin o virüs ile muhataplığınız söz konusu olmuyor. Hastalığa yakalanma ihtimaliniz yüzde 1-2'lere düşüyor. Şöyle bir örnek verebiliriz ki siz maske taktınız ve o ortamda herhangi bir riskte söz konusu ise o maske sizde yüzde 80-85 koruyucu özelliğine sahiptir. Bu anlamda ısrarla 'maske takın' denilmesinin altında bilimsel gerçekler olduğunu vatandaşımızın hiçbir zaman aklından çıkarmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Devletin 'çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır
16 Eylül 2020 19:41		 Yerli silah 'Çılgın kız': Dakikada 1200 mermi atıyor
16 Eylül 2020 18:28
Müftülük personeli filyasyon ekiplerine destek oluyor
15 Eylül 2020 21:04		 Bu ilçenin sokaklarını 6 yıldır Meltem temizliyor
15 Eylül 2020 20:36
'Şartlarımızı görmüş olsalardı sokakta astronot gibi gezerlerdi'
15 Eylül 2020 11:52		 Dr. Silcan: Ağrılar yüzünden bağırıp çığlık attığım oldu
14 Eylül 2020 21:05
Antalya polisi, araştırma gemisi Oruç Reis'i selamladı
14 Eylül 2020 20:15		 'Kendimiz nefes alamazken hastalara nefes olmaya çalıştık'
13 Eylül 2020 20:32
Orman ekipleri, yangın için 7 km hortum çekmiş
13 Eylül 2020 17:44		 'Koluna maskeyi takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz'
13 Eylül 2020 11:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:56 - İş Bankası Erzincan şubesi faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu14:50 - Okullarda yüz yüze eğitim 'temassız oyunlar' ile başlıyor14:43 - İngiltere'de, eğlence mekanları saat 22:00'den sonra kapanacak14:42 - Mide rahatsızlığı geçiren Bülent Ersoy tedavi altına alındı14:38 - Erdoğan: Sırtını terör elebaşılarına dayayanlar boyunun ölçüsünü aldı14:33 - Başkandan Nutella'ya gönderme: Hem yerli, hem helal
14:29 - Meslek lisesi temassız ateş ölçer üretip köy okullarına gönderiyor14:23 - Vali maske dedi, vatandaş fiyatı şikayet etti14:22 - Bomba süsü verilmiş paket çocukların proje ödevi çıktı14:20 - YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı14:14 - Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti14:09 - HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi
14:06 - Veliler ve öğretmenler okulların açılmasına ne dedi?14:05 - 2020 YDS giriş belgeleri erişime açıldı14:02 - Bölüm başkanı ile dekan aynı kişi olabilir mi?14:01 - 'Test sonucu karıştı' iddialarına Sağlık Müdürlüğünden açıklama13:57 - Kayseri'de vaka sayısı artışını düğünler tetikledi
13:44 - Toplu taşıma araçlarının camlarından virüs bulaşır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Okulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek
Nutella Türkiye'den 'Helal değiliz' twitine yalanlama
3 profesör aşı için kameraların karşına geçti. Ama 'Aşı olurum' diyemediler
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
Kurayla Hazine arazisi verilecek
İki arkadaşın da kaderi aynı oldu
'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.09.2020 dolar kuru 1
hemşire 1
ezgi mola 1
Andrea Pirlo 1
Şener Şen 1
Masterchef Esra 1
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 3
masumlar apartmanı 3
stefano okaka 1
dr.taylan yıldız 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Şırnak Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 İşçi Alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
İstanbul Üsper Üsküdar Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam