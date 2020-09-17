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Meslek lisesi temassız ateş ölçer üretip köy okullarına gönderiyor

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen temassız ateş ölçer cihazları il genelindeki köy okullarına gönderiliyor.
 17 Eylül 2020 14:29
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Meslek lisesi temassız ateş ölçer üretip köy okullarına gönderiyor

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen temassız ateş ölçer cihazları il genelindeki köy okullarına gönderiliyor.

Lisenin Müdürü Mahmut Birol Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında çalıştıklarını söyledi.

Okulun Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından yazılımı ve donanımı kendilerine ait temassız ateş ölçer cihazı üretildiğini hatırlatan Gezer, bunlardan 60'ını Hatay'daki köy okullarına gönderdiklerini kaydetti.

Hatay'ın yanı sıra il dışına da cihazı göndermeye başladıklarını aktaran Gezer, "Dört günde ürettiğimiz 300 temassız ateş ölçer cihazımızı Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdik. Çocuklarımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hedefimiz Hatay'daki tüm ilçe ve köy okullarına temassız ateş ölçer cihazı temin etmektir.'' diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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