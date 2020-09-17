Başkandan Nutella'ya gönderme: Hem yerli, hem helal
|17 Eylül 2020 14:33
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Dünyaca tanınan çikolata firmalarından Nutella'nın sosyal medyadaki resmi sayfasının ürünlerinin helal olmadığını paylaşmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler sosyal medyadan net mesaj verdi. Ordu'da üretilen kakaolu fındık kremalarını paylaşan Güler, "Bizim safımız yıllardır belli. Hem yerli, hem helal" notunu düştü.
Çikolata firmalarından Nutella, sosyal medyada bir kişinin "Nutella helal mi?" sorusuna, "Hayır, helal değil" diye cevap verdi. Firmanın bu cevabı üzerine Türkiye'nin en fazla fındık üretilen ili Ordu'dan cevap gecikmedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medyadan Ordu'da üretilen kakaolu fındık kremalarını paylaşarak, "Bizim safımız yıllardır belli. Hem yerli, hem helal" ifadelerini kullandı.Nutella Türkiye'den 'Helal değiliz' twitine yalanlama
Bizim safımız yıllardan beri belli.Hem yerli, hem helal 👍 https://t.co/L9M5IAosF3 pic.twitter.com/eGWZ8EKPX3Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) September 16, 2020
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