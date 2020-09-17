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Mide rahatsızlığı geçiren Bülent Ersoy tedavi altına alındı

Sanatçı Bülent Ersoy'un, mide rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu İzmir'deki özel hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
 17 Eylül 2020 14:42
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Mide rahatsızlığı geçiren Bülent Ersoy tedavi altına alındı

Sanatçı Bülent Ersoy'un, mide rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu İzmir'deki özel hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ersoy'un dün sabah mide rahatsızlığı nedeniyle hastanelerine başvurduğunu belirtti.

Ünlü sanatçının hastanenin acil servisinden giriş yaptığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Mide ülserinden bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altında. Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz. Kendisi çok iyi. Daha eskiden de ülser şikayeti varmış. Bu muhtemelen ona bağlı bir kanamaydı. Küçük bir kanamaydı. Şu anda hiçbir kanaması yok. Her şey normal. İlaç ve destek tedavisi görüyor."
Anadolu Ajansı
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