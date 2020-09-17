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İngiltere'de, eğlence mekanları saat 22:00'den sonra kapanacak

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin kuzey kesiminde yer alan bölgelerinde, eğlence mekanlarının saat 22:00'den sonra kapanacağını duyurdu
 17 Eylül 2020 14:43
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İngiltere'de, eğlence mekanları saat 22:00'den sonra kapanacak

Skynews'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin Kuzey Doğu konseyleri ve yerel milletvekilleri ile görüşmelerinin ardından Perşembe sabahı Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada önlemleri doğruladı.

Northumberland, North Tyneside, South Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve County Durham'da Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecekler.

Kısıtlamalar şunları içerecektir:

- Ev sakinlerine evlerinin dışındaki insanlarla veya sosyal balonla sosyalleşmemeleri söyleniyor
- sadece barlarda, barlarda, kafelerde ve restoranlarda masa servisi
- tüm barlar, barlar, restoranlar, kafeler ve diğer dinlence ve eğlence mekanları 22: 00-05: 00 arasında kapanacak

Bay Hancock sert bir uyarıda milletvekillerine şunları söyledi: "Dünyadaki diğer birçok ülke gibi, dün kaydedilen 3.991 yeni vaka ile ilgili vakalarda endişe verici bir artış görmeye devam ediyoruz.

"Ve bu hafta mekanik ventilatör yataklarındaki hasta sayısı Temmuz ayından bu yana ilk kez 100'ün üzerine çıktı.

"Koronavirüse karşı mücadele henüz bitmedi."

Sağlık bakanı, Kuzey Doğu'nun bazı kısımlarında "enfeksiyon oranlarıyla ilgili" olduğunu söyledi.

"Yerel konseylerle verileri takip etmemiz ve harekete geçmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz ve veriler, virüsü kontrol edebilmemiz ve insanları güvende tutabilmemiz için şimdi harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor."

"Ve Kuzey Doğu halkının bu virüsü yenmek için bir araya geleceğini biliyorum, çünkü onu yenmek zorundayız."
Memurlar.Net
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