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Okullarda yüz yüze eğitim 'temassız oyunlar' ile başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kitabı tasarlarken okulların açılacağı ilk günü hayal ettik. O ilk günün çocuklar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Amacımız, çocukların yaşamlarındaki en önemli dönemlerden biri olan ilkokula başlamalarının sağlıklı ve mutlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktı. Bunun için oyunun gücünden yararlandık" dedi.
 17 Eylül 2020 14:50
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kitabı tasarlarken okulların açılacağı ilk günü hayal ettik. O ilk günün çocuklar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Amacımız, çocukların yaşamlarındaki en önemli dönemlerden biri olan ilkokula başlamalarının sağlıklı ve mutlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktı. Bunun için oyunun gücünden yararlandık" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirip yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için 'Temassız Oyunlar Kitabı' hazırladı. Kitaplar, 21 Eylül itibarıyla tüm okullarda uygulanmak üzere ilkokul birinci sınıf öğretmenlerine ulaştırıldı. Hem sınıfta hem de açık alanlarda oynanabilecek şekilde tasarlanan oyunlar, öğrencilerin arasında yeterli sosyal mesafe sağlanarak ortak materyal kullanımına ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlandı. Kitapta yer alan oyunların tamamına çocuklarla birlikte oynanarak son şekli verilirken, oyun içeriklerinde çocukların farklı gelişim alanlarındaki becerilerine hitap etmesi amaçlandı.

Yenimahalle Çiğdemtepe'deki Şehit Aytaç Usta İlkokulunun bahçesinde temassız oyunların provasını yapan öğretmenlere eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz öğretmenlerin şöyle bir kuralı vardır; öğrenciye öğreteceğin her şeyi önce kendin yaşa, kendin dene. O yüzden de burada meslektaşlarımızla beraber temassız oyunlar nasıl oynanıyor, hangileri ne şekilde düzenlenebilir, hangisinden başlanabilir. İşte bunların provasını yapıyoruz" dedi.

Kitapta yer alan hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyunun her birinin çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği gibi çeşitli edimlerin gelişmesine yardımcı olacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, çocukların okul ortamında ve yaşamlarında maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını içselletirmelerine yardımcı olacak bu oyunların çocukların her türlü kaygı ve endişeden sıyrılarak okul hayatına uyum sağlamalarını da destekleyeceğini belirtti. Bakan Selçuk, "Bu kitabı tasarlarken okulların açılacağı ilk günü hayal ettik. O ilk günün çocuklar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Amacımız, çocukların sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarındaki en önemli dönemlerden biri olan ilkokula başlamalarını sağlamaktı. Bunun için oyunun gücünden yararlandık ama yaşadığımız sürece uygun 'temassız oyunlar'dan. Çocukların hem eğleneceği hem de okul yaşamına, arkadaşlarına ve öğretmenine uyum sağlayacağı eğlence dolu oyunlar" diye konuştu.

'Temassız Oyunlar Kitabı' içinde yer alan tüm oyunların Türkiye standartlarında oluşturulacak müfredatla uyumlu hale getirildiğini aktaran Selçuk, çalışmada büyük emeği geçen Prof. Dr. Tolga Erdoğan'a da öğrenciler ve öğretmenler adına teşekkür etti. "Önce oyunlarımızı tasarladık, sonra çocuklarla uyguladık ve çocukların tebessümlerini ve mutlu anlarını oyunların arasına sakladık. Daha önceden uygulanmış ve çocukların çok keyif aldığı birbirinden farklı oyunları şimdi öğretmenlerimize sunuyoruz" diyen Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyoruz ki öğretmenlerimiz, bu oyunlarla öğrencilerine unutamayacakları anlar yaşatacaklar ve böylece bu kitap sayesinde çocuklarımız okullarına hem sağlıklı hem de mutlu bir şekilde başlayacaklar. Öğretmenlerimizin desteği ile bu süreci başarılı bir şekilde yürüteceğimizden şüphem yok."
İhlas Haber Ajansı
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