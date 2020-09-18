Konya'nın incisi Göksu Şelalesi

Türkiye'nin yüzölçümü en büyük olan şehri olan Konya genel olarak düzlük ve kuru olarak bilinir. Şehrin güneyindeki ilçelerde ise bunun tam aksini kanıtlayan cennetler gizli. Şimdi Torosların kuzey sırtlarından bir köşeyi sizlere anlatacağız.

GÖKSU ŞELALESİ NEREDE?

Göksu Şelalesi'nin aslında bir adı daha var. Bölgede turistik ve halk ağzındaki ismi olarak birçok yerin iki adı var. Göksu Şelalesi'nin diğer adı da Yerköprü Şelalesi. Yerköprü Şelalesi'nin bir adaşı da buraya çok yakında bulunan Mut'ta bulunuyor.

Burası Konya'nın güneydoğu bölgesinde bulunan Hadim ilçesine bağlı. Konya istikametinden gelirken buraya geleceğiniz güzergahlar ikiye ayrılıyor. İlki İçeriçumra'dan sonra Hadim istikameti, diğeri ise Güneysınır istikameti. Karayollarında şelale tabelası Karaman yolu üzerindeki Güneysınır kavşağında bulunuyor. Ulaşımı ise oldukça kolay.

GÖKSU ŞELALESİ

Türkiye'deki şelalelerin bir çoğu tek büküm yani tek bir oluk şeklinde akarlar. Çoklu akışı olan nadir şelalelerimizden birisi de burası.

Göksu nehrinin üzerindeki bu şelalenin döküldüğü yere gelmeden önceki kısmı ise epey ilginç. Suyun iki farklı kaynağı var. Biri nehrin kendisi diğeride şelalenin yakınında bulunan bir göz. Göz veya kaynar denilen yerde su yer altından kaynıyor. İki noktada tekrar toprağın altına giren su kolları şelalenin hemen dibinden şiddetle tekrar fışkırıyor.

Genel olarak karstik bölge olan Toroslarda aşındırma ile oluşmuş bu nehrin uzun yıllar sonunda bu seviyeye ulaştığı öngörülüyor. Şelalenin bulunduğu nokta ise daha dirençli bir kayadan dolayı yukarıda kalmış. Kayanın üzerindeki bitki örtüsünün arasında yayılan su birçok noktadan oluşturduğu kazana dökülüyor. Döküldüğü yerde ise birden fazla havuz oluşturmuş.

Suyun yukarı kısımlarında dökülme sebebiyle debisi yükselen suda yüzmek akıntı sebebiyle tehlikeli. Bu sebeple şelalenin baraj denilen aşağı kısmında durgunlaşan suda yüzmenizi öneririz.

GÖKSU ŞELALESİNDE İMKANLAR

Şelale'nin bulunduğu nokta Hadim ilçesine bağlı olsada 2 yıl önce buradaki çevre düzenlemesi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış. Şelalenin oluşturduğu vadinin karşılıklı iki kıyısı kamelyalarla doldurulmuş. İki yaka arasındaki geçiş için ise bir asma köprü yapılmış. Pandemi sebebiyle şu an sadece tek bir yaka aktif olarak kullanılıyor ve köprü geçişi kapalı.

Şelale bölgesinde tuvalet ve çeşme imkanı mevcut. Ayrıca bir de restoram var. Fiyatları gayet hesaplı olup yemekleri de oldukça lezzetli. Güleryüzlü bir aile tarafından işletilmekte. Restoran şelalenin de döküldüğü yerin tam karşısında bulunuyor.

Şelalenin girişi parke taşlı yoldan başlıyor. Asfaltı devam etmemeniz gerekiyor. Girişte küçük bir tezgah göreceksiniz. Köyün emektarı olan bir amca tarafından sergilenen meyve ve sebzeler ise inanılmaz lezzetli.

Şelale doğru ilerlerken sırasıyla, ilk olarak meyve bahçeleri, ardından solunuzda restoran sağınızda kamelyalar, hemen 10 metre aşağısında tuvaletler ve 300 metre aşağısında küçük baraj geliyor. Piknik yapmak için kamelyalar dışında aşağı yolun su kenarındaki kısımlar tercih edilebiliyor.

Temizlik için görevliler bulunsa da alan gelen misafirler tarafından azami miktarda kirletiliyor. Bu konuda belediyenin daha ciddi önlemler alması kesinlikle gerekli.

Şelale çevresinde en yakın köye kadar hiçbir market bulunmuyor. İhtiyaçlarınızı yola çıkmadan veya yol üzerindeki İçeriçumra veya Hadim ilçelerinden karşılamanızı tavsiye ediyoruz.

GELİŞ ZAMANLARI

Şelaleye geliş zamanınızı Haziran ortasına denk getirirseniz yakınlardaki Taşkent'in ünlü kirazından yiyebilirsiniz. Ağustos ayında gelirseniz de Göksu'nun lezzetli üzümlerinden yiyebilirsiniz. Tarih ayarlama durumun yoksa da hafta içi gelmenizi tavsiye ederiz. Hafta sonu tamamem dolu olmakta.

GÖKSU ŞELALESİNİN KONUMU

Göksu Şelalesi'nin çevresindeki bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

-Konya 113 km

-Karaman 92 km

-Mersin 382 km

-Alanya 157 km

-Antalya 300 km