Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı Cumartesi günü açılıyor

400 km'lik Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi 19 Eylül Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılacak. Açılış töreninin ardından Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası saat 23.59'da araç trafiğine hizmet vermeye başlayacak.

Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile uluslararası yol güzergahındaki İstanbul'un trafik yükünü azaltmayı hedeflediklerini ve bugüne kadar 6 ayrı kesimin hizmete açıldığını anlattı.

Cumartesi günü Kurtköy-Akyazı arasında yer alan ;43,3 kilometresi anayol, 14,1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi hizmete açacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Böylelikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesimi 321,2 kilometreye ulaşmış olacak. Vatandaşımızın emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi bizim için en önemli kriter. Yolumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

-Yeni Alternatif Yol Oluşturulmuş Olacak

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden transit geçişini sağlaması bakımından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, projenin açılan kesimleri sayesinde İstanbul'un şehiriçi trafiğinde şimdiden önemli rahatlama sağlandığının altını çizdi.

Karaismailoğlu, "Gebze-İzmit Kavşağı arasının trafiğe açılmasıyla, İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım alternatifi oluşturulmuş olacak. İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkiinde İzmit'e ve İzmit-Kandıra Devlet Yolu'na, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabilecek." diye konuştu.

-Proje ile 595 Milyon Lira Tasarruf Sağlanacak

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey Marmara Bölgesi ile Güney Marmara Bölgesi'ni, Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ulaşım sistemine entegre edeceğini söyledi. Böylelikle, İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşımın kolaylaşacağını da belirten Karaismailoğlu, "Gebze-İzmit Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergahında kesintisiz trafik akışını sağlayarak Gebze-İzmit arasında zamandan 270 milyon TL, akaryakıttan 317 milyon TL, emisyonun daha az salınımından 8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 595 milyon TL tasarruf edilmesini sağlayacak. Yatırım ile İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.