Aksungur tam yüklü mühimmatla 1 günden fazla uçtu
TUSAŞ'ın geliştirdiği Aksungur, 12 MAM-L ile 28 saat uçuş gerçekleştirdi
|17 Eylül 2020 15:28
|Yazdır
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur, ilk kez tam mühimmat kapasitesiyle 20 bin fit irtifada 1 günden fazla uçtu.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.
750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi.
Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile 1 günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türksat 5A için tarih belli oldu
16 Eylül 2020 10:45
|Milli uçan araba Cezeri, ilk uçuş testlerini tamamladı
15 Eylül 2020 22:21
|Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor
15 Eylül 2020 19:18
|Venüs'te yaşam olabileceği iddia edildi
14 Eylül 2020 20:13
|Sıfır telefon fiyatları ikinci eli vurdu
14 Eylül 2020 13:23
|Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor
09 Eylül 2020 22:04
|Bakan Varank, 16. Elektrikli Araç Yarışları'nın startını verdi
05 Eylül 2020 18:34
|AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada Türk bayrağı çizdi
03 Eylül 2020 13:20
|Aksungur İHA, 49 saatlik uçuşa imza attı
02 Eylül 2020 19:58
|Yerli füzeler aynı silah sisteminde toplandı
01 Eylül 2020 20:16