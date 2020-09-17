Messi adını marka olarak tescil edebilecek
|17 Eylül 2020 15:55
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Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer alan Messi'ye karşı Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve İspanyol şirketinin açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, futbol oyuncusu Messi'nin "Messi" spor ekipmanı ve giyim markasını kendisi adına tescil edebileceğine hükmetti.
Kararda, Messi isminin dünya çapında ünlü bir futbolcunun soyadı olduğu, tanınmış bir kişinin ürünlerini kendi adına tescil etmeye hakkı bulunduğu kaydedildi.
Adalet Divanı, EUIPO ve İspanyol şirketin alt mahkeme kararına itirazını reddetti.
Messi ile isim benzerliği olan İspanyol firması Massi ve EUIPO arasında 2011 yılından beri marka tescili ve logosu için hukuki mücadele sürüyordu.
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