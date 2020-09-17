1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti

Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
 17 Eylül 2020 16:10
Yazdır
87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti

Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Altuner (87), Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde eşi Fatma Altuner (66) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Altuner, tabancayla Fatma Altuner'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olaya şahit olan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürekli tartıştıkları öğrenilen yaşlı çiftin cenazeleri, incelemenin ardından morga gönderildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milyonluk PTT vurgununda yeni gelişme
17 Eylül 2020 16:14		 Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
17 Eylül 2020 15:40
Camiden müzik yayını sanığı: Asıl mağdur benim
17 Eylül 2020 15:21		 Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti
17 Eylül 2020 14:14
Bursa'da yasa dışı 'muayenehane' operasyonunda 5 gözaltı
17 Eylül 2020 13:02		 Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
17 Eylül 2020 12:53
'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
17 Eylül 2020 11:24		 Antalya'da karantina kuralını ihlal eden 15 kişi yurtlara yerleştirildi
17 Eylül 2020 11:09
Metro istasyonunda intihar girişimi
17 Eylül 2020 10:14		 Elektrik kesintisini fırsat bilen koronavirüs hastası yurttan kaçtı
17 Eylül 2020 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:38 - İHL'de virüs alarmı: 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinaya alındı16:32 - MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması16:23 - Kaymakam açıkladı: Vefat eden sayısı 11, vaka sayısı 600'e ulaştı16:22 - BİM'den hileli bal açıklaması: Firma ile ilişkimizi sonlandırdık16:19 - Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı16:17 - Tesettür giyimde dört mevsim indirimleri ModaSelvim'de
16:14 - Milyonluk PTT vurgununda yeni gelişme16:10 - 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti16:03 - Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı15:55 - Messi adını marka olarak tescil edebilecek15:45 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi15:41 - Sokakta sigara yasağına uymayan 4 kişiye ceza uygulandı
15:40 - Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi15:38 - Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı15:33 - Uzlaştırma ile 805 binden fazla dosyanın tarafları, hakim karşısına çıkmadan anlaştı15:28 - Aksungur tam yüklü mühimmatla 1 günden fazla uçtu15:21 - Camiden müzik yayını sanığı: Asıl mağdur benim
15:12 - İnce'den Canan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Okulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek
Nutella Türkiye'den yeni 'Helal' açıklaması
3 profesör aşı için kameraların karşına geçti. Ama 'Aşı olurum' diyemediler
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı
Kurayla Hazine arazisi verilecek
'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İki arkadaşın da kaderi aynı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halil sezai 1
dr.taylan yıldız 1
Madalyonun İçi 1
üzümün kilosunu 8 liradan satılması 4
halil sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etmesi 4
pepeçura 4
sarar 2
denver nuggets 1
Traktör tekerli motosiklet 1
hemşire 1
SON İLANLAR
BTK, 8 güvenlik görevlisi alacak
Meriç Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 8 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Şırnak Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 İşçi Alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam