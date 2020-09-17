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Milyonluk PTT vurgununda yeni gelişme

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde 60 kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolan PTT Şubesi'nin 20 yıllık çalışanı C.K., polis merkezine teslim oldu.
 17 Eylül 2020 16:14
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Milyonluk PTT vurgununda yeni gelişme

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde geçen hafta ortaya çıkan olayda, 20 yıllık gişe memuru C.K. (53), maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerinin hesapları üzerinden kredi çekti. Havale yoluyla gelen kredileri zimmetine geçirip, iş yerinden ayrıldı. Ardından da ortadan kayboldu. Müşterilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan yetkililer, hesapları kontrol etti. Yapılan kontroller sonunda C.K.'nin 60 kişinin hesabını kullanarak, 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.

C.K.'nin, kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu müşteriler adına çektiği kredi tutarlarını sahte imza ve evrak ile çektiği saptandı. Zanlının bazı müşterilerinin banka hesaplarını da sahte imzayla boşalttığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, polis adresinde bulunamayan C.K.'nin yakalanması için harekete geçti.

Adli ve idari soruşturma sürerken, firari C.K. bugün Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. C.K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, zimmetine geçirdiği öne sürülen paranın durumu ise henüz bilinmiyor.
DHA
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