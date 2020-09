Tesettür giyimde dört mevsim indirimleri ModaSelvim'de

Her sezon yeni trendler ve kampanyalarla ziyaretçilerine kalite, şıklık ve uygun fiyatları bir arada sunan ModaSelvim; tesettürlü kadınlara geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Hemen hemen her kategoride uygun fiyatları ve birbirinden şık ürünleri bir arada bulabiliyorsunuz. Evde rahatlık için tercih edebileceğiniz ürün seçeneklerinden abiye, dış giyim, büyük beden, başörtüsü kategorilerine kadar her alanda bütçeniz için uygun alışverişler yapılabiliyor.

Evde Rahatlık İçin En Yeni İndirimli Modeller

Rahat ve salaş elbiseler, kap-pantolon, tunik-pantolon takımları tesettürlü kadınların en çok tercih ettiği modeller arasında. Bunların yanında, günlük kullanımlar için pratik ve rahat seçimler arayanlara spor tarz feraceler ve her yaşa uygun modelleri ile pek çok seçenek sunuyor. Günlük kombinlerde kullanabileceğiniz rahat modeller arasında kapüşonlu kap modeller, her sezonun en trend seçenekleri arasında yer alıyor. İndirimli ürünler arasında yer alan bu modellerde etek uçlarında kullanılan büzgülü tasarımlar özellikle genç tesettürlü kadınların en çok tercih ettiği kullanımlardandır.

Kapüşonlu ikili takımlar hazır kombin önerileri olarak pratik bir şekilde kullanılabilecek günlük seçeneklerdendir. Yaka kısımlarında kullanılan çizgili desenler sade renk tonlarındaki modellere spor bir hava katıyor. Kapüşonlu, cepli spor elbise modelleri de her alanda kullanılabilecek rahat ve hazır kombin parçaları arasında sayılabilir. Aynı tasarımlarda ferace şeklinde kullanılabilecek modeller de bulunuyor. Bu modeller günlük rahatlık sunmanın yanında tesettürlü kadınların spor tarzlarını hoş bir şekilde tamamlıyor.

Mint, siyah, haki, gül kurusu, petrol, taba renkleri yeni sezonun en trend ürün renkleridir. Belden bağlamalı ikili takımlar da spor ve zarif bir tarz oluşturuyor. Yazlık baskılı tesettür elbise modelleri de günlük kullanılabilecek tasarımlardandır.

Farklı Tesettür Giyim Kategorilerinde En Ekonomik Fiyatlar

Tesettürlü kadınların en çok beğendiği ve kullandığı giyim ürünleri arasında tesettür elbiseler her sezon artan bir taleple ilk sıralarda yer alıyor. Artan çeşitlilik her alanda kullanılabilecek elbise modellerini karşımıza çıkarıyor. Site içerisinde kendinden desenli, sade renklerde, eteklerinde volanlı detaylar bulunan, belden bağcıklı, puantiyeli, pileli, fırfır detaylı pek çok model ücretsiz kargo avantajı ile sunuluyor.

Tunik modellerinde ise her yaşa, beğeniye ve her beden ölçülerinde seçenekler sunuluyor. Düz, desenli, düğmeli, bağcıklı, asimetrik kesim, gömlek formunda, kapüşonlu, farklı cep tasarımları ile pek çok seçenekte ürünleri indirim fırsatlarıyla bulabilirsiniz.

Hazır kombin ürünleri arasından seçimler yaparak daha pratik uyumlar da elde edebilirsiniz. İkili takımlar, tunik- pantolon kombinleri, etek-ceket uyumları, etek- bluz, yelekli takımlar bu kategoride bulabileceğiniz şık tasarımlar arasında yer alıyor.

Her mevsim rahatlıkla kullanılabilecek tulum modelleri ise tesettürlü kadınların yeni gözdeleri arasında yer alıyor. Tulum ve yelek kombinleri son dönemlerin en çok tercih edilenleri arasında yerini almış durumda. Pileli, kemerli, abiye tarzlarda tulum modelleri çok uygun fiyatlarda satışa sunuluyor.

Bluz- gömlek uyumları da tesettürlü kadınların daha resmi davetlerde zarif ve kendinden emin bir tarz tercih edecekler için hoş kombinler oluşturabiliyor. Siyah etek üzerinde kullanılan farklı tarz ve renklerde bluzlar ile istenilen uyum yakalanabilir.

Tesettür giyimin tüm ürünleri ve en yeni koleksiyon için: https://www.modaselvim.com/

Pantolon seçeneklerinse salaş, beli lastikli, İspanyol paça, boru pantolonlar kombinlerinizi tamamlayacak şık seçenekler arasındadır. İndirimli fiyat aralıklarında tercih edilebilecek bu modellerde kot renkler ve beli lastikli modellerde füme, lacivert, siyah, mint, taba gibi renkler öne çıkıyor.

Eteklerde ise son dönemin trend modelleri pileli modellerdir. Bunların yanında kemerli bol tasarımlar, düğmeli kalem etekler, birbirinden şık tül etekler ile istediğiniz kombini kendi tarzınıza göre tamamlayabilirsiniz. Özellikle ceket ve bluz kombinlerinde bu ürünleri kullanarak daha spor ve rahat bir kullanım sağlanabilir.

Özel Tasarım Abiye Modelleri Cebinize Uygun Fiyatlarda

Nişan, söz, düğün gibi özel günlerde tercih edilebilecek tesettür abiyelerde tasarım modeller öne çıkıyor. Farklı tarzlara ve bedenlere hitap eden modellerde şıklık ve zarafet ön plana çıkıyor. Abiye kategorisinde bütçenize uygun fiyat aralıkları bulabilir ve keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Tüllü etekler, güpürlü incili detaylar, volanlı kollar, pul payetli şifon tasarımlar, pelerinli kombinler, yelek havası veren fırfırlı eklemeler modellere farklı bir hava katıyor. Abiyelerde kemer ve yaka kısımlarında kullanılan taş detaylar özellikle sade renk tonlarında modellere zarif ve asil bir hava veriyor. En çok tercih edilen renk tonları arasında siyah, mürdüm, mor, lila, petrol, bordo, lacivert, gül kurusu yer alıyor.

Dış Giyimde Outlet İndirimler

Tesettürlü kadınlar ferace, kap, pardesü, kışlık ferace, kaban gibi dış giyim ürünlerinde kendilerini rahat hissedebilecekleri ve tarzlarına uygun seçimler yaparlar. Tasarımlar ve renkler her sezon farklı trendlerle vitrinlerde yerini alsa da tesettürlü hanımlar için son dönemlerde en çok ferace modelleri tercih edilen dış giyim ürünleri arasında yer alıyor. Hem rahatlıkları, hem de her mevsim kullanılabilecek modeller sunulması ile çokça tercih ediliyor. Son dönemlerde kollarda, yakalarda, etek uçlarında detay olarak yer alan pul payet işlemeleri spor tarzlara bile şıklık katıyor. Nakış detayları, pileli tasarımları, balon kollu modelleri, taş detayları ve vazgeçilmez modeller arasında yer alan kot kullanımları ile dış giyim modellerinde uygun fiyatlarda pek çok modele bu kategoride ulaşılabiliyor.

Büyük Beden Modellerde Çok Özel İndirimler

Farklı beden aralıklarındaki tesettürlü kadınların büyük beden arayışı içinde outlet ürünler içinde çok özel fiyat aralıklarında şık modeller sunuluyor. XXL, XXXL bedenlerden 46 beden kadar modeller büyük beden arayışında olan kadınlar için kategorilerde yer alıyor. Büyük beden kategorisinde indirimli fiyat aralıklarında abiye, kombin, elbise, ferace, tunik, pardesü, abaya, kap ve kaban gibi pek çok kategoride ürünler bulabilirsiniz. En çok tercih edilen farklı mevsimlerde kullanım özelliği bulunan iki iplik kumaşlar olmaktadır. Bunun yanında keten, örme yün, triko, sandy, seri, örme krep gibi kumaş seçeneklerinde ürün tercihleri yapılabilir.

Kombinlerinizi Tamamlayacak Şık ve Ekonomik Başörtüsü Modelleri

Şal, eşarp, abiye şal, duvak kategorilerinde indirimli ve her tarz ile uyumlu başörtüsü modelleri bulunuyor. Medine ipeği ve şifon şal modelleri kategorinin öne çıkan ürünleridir. Şal seçimlerinde genellikle sade renkler tercih ediliyor. Ancak düz kıyafet seçimlerinde desenli şallar ile de mükemmel uyumlar elde edilebilir. Eşarp kategorisinin öne çıkan modelleri ise ipek tafta modellerdir. Çiçek motifleri ile renklenen eşarp tasarımlarında en uygun fiyatlar bulabileceğiniz kategoride kombinlerinizi tamamlayacak şıklıkta ve bütçenize uygun fiyat aralıklarında modeller bulunuyor.

Eşarp modellerinde sade renk tonunda modelleri çevreleyen desenli çerçevelerde zarif ve asil bir tarz oluşturması nedeni ile son dönemlerin en çok beğenilen desenleri arasında yer alıyor. Kategorinin vitrin yüzü ise hazır bone şal kombinleridir. Bu modeller kuaförden çıkmış gibi hazır bir halde olduğu için basit bir şekilde takarak en şık davetler için pratik bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Bu kategoride de çok ekonomik fiyatlar bulunuyor. Siyah, lacivert, gri, mürdüm, gül kurusu, beyaz gibi modeller tercih ederek farklı kombinlerin şık bir şekilde tamamlanması mümkün olabilir. Hazır şallarda gül güpürleri, taşlı detaylar yer alabiliyor.

Site üzerinden bütçenize uygun seçimler için outlet kategorisinde ürün seçimleri yapılabilir. Günlük, şık, ofis, okul gibi her kullanım alanına özel kombinler belirleyebilir, indirimli fiyat aralıkları ile keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Renk, fiyat aralığı, kumaş, beden seçimi gibi filtreleri kullanarak aradığınız bütçede ve tarzda ürünlere daha pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz.

