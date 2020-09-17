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İHL'de virüs alarmı: 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinaya alındı

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmende korona virüs testi pozitif çıktı. 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinaya alındı.
 17 Eylül 2020 16:38
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İHL'de virüs alarmı: 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinaya alındı

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmende korona virüs testi pozitif çıktı. 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinaya alındı.

Korona virüs testi yapılan görevli öğretmenin Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan öğretmen evinde tedavi altına alındı. Filyasyon ekiplerinin çalışması sonunda da temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Karantinaya alınanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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