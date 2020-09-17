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600 gramlık palamut 10 TL

Samsun'da 600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor
 17 Eylül 2020 16:47
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600 gramlık palamut 10 TL

Samsun'da 600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor.

Sezonun ilk günlerine göre palamudun boyu büyüdükçe vatandaşın balığa olan ilgisi de giderek artıyor. Karadeniz'in balık ambarı Samsun'da av sezonu oldukça bereketli geçiyor. Özellikle geçen senelere oranla oldukça fazla çıkan palamut, boyunun da büyümesiyle vatandaşları balık tezgahına çekiyor. 600 gramlık palamudun tanesi 10 TL'den satılırken, mezgit, istavrit ve barbun ve çinekop gibi balık türleri de kilosu 10 ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

"Palamutlar büyüdü ay sonunda kiloluk olurlar"

Balık satışlarının oldukça güzel gittiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Palamutlar sezon başına göre büyüdü. 600 gramlık palamudun tanesi 10 liradan satılıyor. Artık çingene palamudu yok. Geçen hafta palamut 300 gram geliyordu. Salata ve çorbayla beraber 2 kişi 1 tane palamutla doyabilir. Bu ayda en çok palamut yenir. Bu ayın sonunda palamutlar kiloluk olur. Bu sene palamut çok bol. Vatandaşlar dolaplarını boşaltsınlar. Bu sene vatandaşlar palamuda doyacak" dedi.

"Kalkan fiyatları 200 TL'den 120 TL'ye düştü"

Kalkan balığı fiyatının düştüğünü dile getiren balık satıcısı Onur Can Köse ise şunları söyledi:

"Kalkan balığının kilosu geçen hafta 200 liraydı, 120 liraya düştü. Fiyatlar düşmüşken vatandaşı kalkan yemeye davet ediyoruz. Palamutta fiyatlar gün gün değişiyor. Hava şartları nedeniyle bazen çok bol oluyor bazen de daha az çıkıyor. Mezgit kilo 10, istavrit kilo 15, barbun kilo 10 lira, somon kilo 25 lira, levrek ve çipuranın kilosu da 35 liradan satılıyor. Fiyatlar uygun olduğu için vatandaşlar bol bol balık yiyor. Balığa ilgi her geçen gün daha da artıyor. Akşam saatlerinde balıkta izdiham oluyor. Korona virüsü çıktığından veri vatandaşlar balığa daha çok yöneldi. Satışlarımız gayet güzel devam ediyor."
İhlas Haber Ajansı
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