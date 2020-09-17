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81 ilde 81 okula 'ilk teneffüs' turşusu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine yanıt veren Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 81 ildeki 81 okula Çubuk turşusu gönderdi
 17 Eylül 2020 17:10
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, okullarda ilk teneffüste öğrencilere dağıtılmak üzere 81 ile gönderilecek turşuların kargoya verildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine "81 ilden 81 okula turşular bizden." yanıtı veren Demirbaş sözünü tuttu.

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala Çubuk'ta turşular hazırlandı. Turşuların hazırlanışına bizzat katılan Demirbaş, 81 ilde belirlenen 81 okula turşuların gönderilmek üzere bugün kargoya verildiğini belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe, kendilerinin de dünyaca ünlü Çubuk turşusuyla katılmak istediklerini söyledi.

Başkan Demirbaş, doktorların da tavsiye ettiği gibi özellikle salgın döneminde turşu tüketilmesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

Gönderdiği turşuların şimdiden tüm öğrencilere şifa olmasını dileyen Demirbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Söz verdiğimiz gibi bugün turşularımızı hazırladık. 81 ilimizdeki okullarımıza göndereceğiz. Öğrencilerimizin hem turşumuzun tadına bakıp hem de vücut dirençlerini artırmak adına turşularımızı göndereceğiz. Bugün yola çıkacak olan turşularımız inşallah ilk dersin teneffüsünde öğrencilerimizin önlerinde olacak. Ben buradan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah 2020-2021 eğitim öğretim yılı hayırlı olur. Tüm eğitim camiasına da kolaylıklar diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Twitter hesabından yaptığı, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." paylaşımına yanıt veren Demirbaş şu mesajı atmıştı:

"40 dakikalık teneffüs, bağışıklığı güçlendirmek için bir fırsat, tabii ki turşusuz olmaz. sayın Bakanım, çocuklarımızı, okula döndükleri ilk gün turşunun anavatanı ilçemizden şifa kaynağı Çubuk turşusu ile karşılamak isteriz. 81 ilden 81 okula turşular bizden."

Anadolu Ajansı
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