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Halil Sezai'nin oturduğu villa kiralığa çıkarıldı

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai'nin oturduğu villa yeniden kiralığa çıkarıldı. Olaydan iki gün sonra villanın kapısına 'kiralık' yazısı asıldı.
 17 Eylül 2020 17:22
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Tuzla'da dört villalık bir sitede oturan Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etti. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Halil Sezai büyük tepki çekti.

Bugün savcılık ifadesinin alınmasının ardından Sezai, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olaydan iki gün sonra ise Halil Sezai'nin yaşadığı villanın kapısına 'kiralık' yazısı asıldı.

DHA
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