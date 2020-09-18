Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?
|18 Eylül 2020 00:03
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Bilindiği üzere, lojman satışları 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 385 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.
385 sıra nolu Tebliğin 9. maddesinde satış işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinde ihale ilanlarının yerel gazetelerde yapılması öngörülmüş olmasına rağmen uygulamada lojman satışları İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Ancak bazı illerde rekabeti engelleyecek şekilde, lojman satışlarının ilan edilmediği ve gizlice yapıldığı belirtilmektedir. Örneğin Muş'ta satışa çıkarılan lojmanlar, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün internet sitesinde hala yer almamaktadır.
Yaşanan bu sorunla ilgili olarak, bir tedbir alınmasında fayda bulunmaktadır.
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