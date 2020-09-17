1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB meclisinde kavga çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde kavga çıktı
 17 Eylül 2020 17:43
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İBB meclis toplantısı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıda, İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşmasına sözlü müdahalesi üzerine tartışma başladı.

Tartışmanın şiddetinin büyümesinin ardından kavga çıktı. Araya giren diğer meclis üyeleri kavganın büyümesini önlerken, oturumu yöneten İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma 15 dakika ara verdi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milyonluk PTT vurgununda yeni gelişme
17 Eylül 2020 16:14		 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti
17 Eylül 2020 16:10
Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
17 Eylül 2020 15:40		 Camiden müzik yayını sanığı: Asıl mağdur benim
17 Eylül 2020 15:21
Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti
17 Eylül 2020 14:14		 Bursa'da yasa dışı 'muayenehane' operasyonunda 5 gözaltı
17 Eylül 2020 13:02
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
17 Eylül 2020 12:53		 'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
17 Eylül 2020 11:24
Antalya'da karantina kuralını ihlal eden 15 kişi yurtlara yerleştirildi
17 Eylül 2020 11:09		 Metro istasyonunda intihar girişimi
17 Eylül 2020 10:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB'yi adil olmaya çağırdı18:25 - FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin tutukluluğuna devam18:21 - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlattı18:13 - Vali uyardı: Karantinayı delenleri kesinlikle affetmiyoruz18:04 - DSÖ, virüs vakalarındaki sağlık çalışanı oranını açıkladı17:53 - Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu ilde tedbirler artırıldı
17:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü17:43 - İBB meclisinde kavga çıktı17:40 - Çeyrek altın günü 766 TL'den tamamladı17:39 - İki ilde daha kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek17:33 - Dolar günü rekorla kapattı17:22 - Halil Sezai'nin oturduğu villa kiralığa çıkarıldı
17:18 - YÖK bünyesinde 'Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu' kuruldu17:10 - 81 ilde 81 okula 'ilk teneffüs' turşusu17:02 - AK Partili Çelik'ten Halil Sezai'ye tepki16:59 - Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor16:54 - Virüse yakalanan hemşire'den ilginç 'virüs kapma' iddiası
16:47 - 600 gramlık palamut 10 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Okulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek
Nutella Türkiye'den yeni 'Helal' açıklaması
3 profesör aşı için kameraların karşına geçti. Ama 'Aşı olurum' diyemediler
YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
Kurayla Hazine arazisi verilecek
Tüm kurumlar esnek çalışmaya gitmek zorunda mıdır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Madalyonun İçi 1
mehmet ceyhan 4
Profesörlerin kovid-19 aşısı olmak istememesi 3
nikola jokic 1
koronavirüsü öldüren kumaş 2
19.09.2020 denizlispor vs trabzonspor maçı 2
Traktör tekerli motosiklet 1
ekonominin ne tarafa doğru büyüdüğü sorunsalı 2
esnek çalışma 2
Galatasaray 20
SON İLANLAR
BTK, 8 güvenlik görevlisi alacak
Meriç Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 8 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Aydın Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam