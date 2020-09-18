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Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 16 Eylül'de aldığı kararla, kişilerin kendi özel araçlarında seyahat ederken dahi maske takma zorunluluğu getirdi. Ancak bu uygulama ne kadar doğru?
 18 Eylül 2020 00:02
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Özel araçta maske zorunluluğu, ne kadar doğru?

16 Eylül 2020 tarihi itibariyle Muş Valiliğinin internet sitesinde aşağıdaki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı yer almıştır.

Alınan karara göre, il genelinde, seyahat halindeki tüm motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir.

Bir kişi dahi olsanız, özel araçla seyahat ederken maske zorunluluğu getirilmesi şuan için sadece Muş'ta uygulanmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Memurlar.net'e ulaşan bir iletideki şikayet şu şekildedir:

"Bildiğiniz üzere pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı bir şekilde yaşanmaktadır. İnsanlar bu süreçte zaten ekonomik sıkıntılarla uğraşmaktayken üstüne pandemi tedbirleri insanları biraz daha sıkmaktadır. Tabi ki makul tedbirlere kimsenin bir şey diyeceği yok. Fakat bazen idareciler tedbir işini abartıp vatandaşı canından bezdirebilmektedir. Örnek vermek gerekirse Muş valiliğimizce 16.09.2020 tarihli 238 karar nolu hıfzısıhha kurulu kararıyla özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Düşünebiliyor musunuz, aracınızda tek başınızayken bile bu isteniyor. Zaten çoğunlukla aracımıza ya tek başımıza ya da ailemizle binmekteyiz. Ailemizle araçtayken maske takma zorunluluğu insanları baya rahatsız eden bir uygulama oldu. Sırf bu yüzden insanların çoğu pandemi tedbirlerine sinir olmuş durumda."

İŞTE TARTIŞMALI KARAR

Seyahat Halindeki Tüm Motorlu Taşıtlarda Maske Takma Zorunluluğu ile İlgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı
16.09.2020
Karar No: 238

Tarih: 16/09/2020

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.09.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR

Koronavirüs (Covid-19 ) salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla kurulumuz tarafından birçok karar alınmakta ve ilan edilmektedir. Koronavirüs ile mücadelenin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına riayet toplum sağlığı açısından hayati önem arz etmektedir. İlimiz genelinde yapılan gözlemlerde vatandaşlarımızın hususi olarak kullandıkları motorlu taşıtlarda maske takmadıkları gözlemlenmekte ve bu durumun koronavirüsün bulaş riskini arttırdığı müşahede edilmiştir. Bu nedenle;

- İlimiz genelindeki seyahat halindeki tüm motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır.
Memurlar.Net
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