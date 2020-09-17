Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlattı
|17 Eylül 2020 18:21
|Yazdır
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının soruşturma başlattığı bildirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili sabotaj dahil olmak üzere tüm ihtimallerin araştırıldığını, çok sayıda canlı türünün barındığı alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Deltada, denize yakın, sazlık ve yabani bitkilerin bulunduğu 170 hektarlık alanda çıkan yangının sebebinin henüz netlik kazanmadığını belirten Demir, şunları dile getirdi:
"Jandarma ekiplerimiz, yöre halkıyla da görüşerek soruşturmasını sürdürüyor. Deltaya kimlerin girip çıktığı araştırılıyor. Bakanlık yetkilileri de sahada inceleme yapıyor. Söz konusu alan, deniz kenarında bir bölge. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyümüş olabilir. Tespitlere göre yangın esnasında pek çok hayvan türünün kaçarak kurtulduğunu arkadaşlarımız ifade etti. Bu da bizim için bir teselli oldu. Bu yangın üzerinden konuyu asıl mecrasının dışına çıkarmaya çalışan girişimleri görüyoruz. Burası Cumhurbaşkanlığı kararı ile nitelikli koruma alanı ilan edilen ve ülkemizin UNESCO doğal miras alanı olma yolunda ilerleyen bir bölge. Bu bölgenin yerleşime açılması kesinlikle söz konusu değil. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada soruşturma başlattı. Bakanlıklarımızla birlikte yürütülecek olan çalışmalar sayesinde yanan bölge doğal sürecinde eski vasfını yeniden kazanacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu ilde tedbirler artırıldı
17 Eylül 2020 17:53
|İki ilde daha kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek
17 Eylül 2020 17:39
|YÖK bünyesinde 'Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu' kuruldu
17 Eylül 2020 17:18
|Sokakta sigara yasağına uymayan 4 kişiye ceza uygulandı
17 Eylül 2020 15:41
|Uzlaştırma ile 805 binden fazla dosyanın tarafları, hakim karşısına çıkmadan anlaştı
17 Eylül 2020 15:33
|'Test sonucu karıştı' iddialarına Sağlık Müdürlüğünden açıklama
17 Eylül 2020 14:01
|Ayrı ayrı 3 camide hırsızlık yapmıştı, tutuklandı
17 Eylül 2020 12:23
|Bir ilimizde 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi
17 Eylül 2020 12:10
|MSB: Araştırma yapan gemilere koruma görevi devam ediyor
17 Eylül 2020 11:36
|Tarihi eserlerin restorasyonunda 'sertifikası olmayan' çalışamayacak
17 Eylül 2020 11:15