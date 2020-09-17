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FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin tutukluluğuna devam

Fetullahçı Terör Örgütünde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.
 17 Eylül 2020 18:25
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FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin tutukluluğuna devam

Fetullahçı Terör Örgütünde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Bekmezci cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada yazar Nurettin Veren, SEGBİS üzerinden ifade verdi. Veren, Bekmezci'nin Fetullah Gülen'in İzmir'e geldiği dönemde Kestanepazarı esnafından olduğunu ve o dönemden itibaren Bekmezci'nin Gülen'e yardım ettiğini ileri sürdü. Veren, şöyle devem etti:

"Bekmezci, küçük esnafı da örgüte katılmaya ikna ederdi. Gülen'in vaazlarından etkilenip onun adına para toplanmasında öne çıktı ve organizatör oldu. Kendisinin tahsili yoktur, dini bilgisi de çok fazla değildir. Esnaftır, seyyar satıcılık da yapmıştır. Gülen'in talimatlarını örgüte ileten kişiydi. Gülen'in en güvendiği adamları arasında yer alırdı. Gülen ile istediği zaman randevusuz bir şekilde görüşebildiği için onun ağzından çıkan sözler örgüt içinde Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi. Dünyanın her yerine gidip talimatları aktardığı için 'gezen abiler'dendi. Samanyolu Tv'de Gülen'e bağlılığını aktarmıştır. Bekmezci'nin pasaportuna bakın, FETÖ'nün faaliyeti olan bütün ülkelere gitmiştir. Para dağıtma, toplama işleri için gitmiştir."

Mahkeme Başkanının "Darbeden haberi var mıydı?" sorusuna Veren, "Bu işin gidişatının bu noktaya gelebileceğini kitaplarımda yazmıştım. 'Devleti ele geçirme hususundan haberim yoktu.' diyemez." şeklinde yanıtladı.

Tanıklardan P.Ö. de küçük yaşlardan itibaren örgütte yer aldığını ve adeta örgütün "elinde büyüdüğünü" söyledi. P.Ö, Bekmezci'nin örgüt mensuplarınca sevilen ve bilinen biri olduğunu kaydederek "Yapının içerisinde ismini hep duyardım. 'Kadim abi' denilirdi. Sevilen, bilinen ve örnek alınan insanlara bu yakıştırma yapılır. Tüm yapının üzerindedirler. Kadim abiyi 'onursal başkan' gibi düşünebilirsiniz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmış, Bekmezci hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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