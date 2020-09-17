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Bakan Pekcan: Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bütün bu küresel beklentilere rağmen, pandemi koşullarına rağmen Türkiye pek çok ülkeye kıyasla pozitif ayrışmaya devam ediyor" dedi.
 17 Eylül 2020 18:40
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Bakan Pekcan: Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bütün bu küresel beklentilere rağmen, pandemi koşullarına rağmen Türkiye pek çok ülkeye kıyasla pozitif ayrışmaya devam ediyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'İhracatın Metalik Yıldızları' ödül törenine video- konferans yöntemiyle katıldı. Metalden döküm sektörünün kendi katma değerini oluşturan ,istihdam açısından önemli bir sektör olduğunun altını çizen Bakan Pekcan, "Ülkemizin metal ve metalden eşya sektöründeki payının her geçen gün güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Bunun için sektörün tüm aktörleriyle birlikte devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönemde dünya ekonomisinin çok zor bir dönemden geçtiği malum. Dünya Bankası Küresel ekonomik beklentiler raporuna göre içinde bulunduğumuz yıl 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük küresel ekonomik gerileme ile karşı karşıyayız. Nisan ayında petrol fiyatları 20 doların altına düştü. IMF 2020 beklentisi - 4, 9 küçülme dünya ticaretinin iyimser tahminde - 12.9 kötümser tahminde 31. 9 küçüleceğini ön görüyor. Bütün bu küresel beklentilere rağmen, Pandemi koşullarına rağmen Türkiye pek çok ülkeye kıyasla pozitif ayrışmaya devam ediyor" dedi.

2021 yılı itibariyle dış pazarlardaki koşulların iyiye gitmesi beklentisi içinde olunduğunu bildiren Bakan Pekcan, en hızlı ve etkin toparlanma gerçekleştiren ülkeler arasında olmayı öngördüklerini kaydetti. Bakan Pekcan, "En yüksek ihracat siparişleri endeksinde 3'üncü ülke konumundayız. Dünya Ticaret örgütü Verilerine göre 2019 yılında ihracat büyümesine göre ilk 50 ülke arasında yıllık ihracat artışı bakımından 6. sırada yerimizi almış bulunuyoruz. Dünya Ticaret Örgütünün dış ticaret verilerini kayıt altına aldığı 1948 yılından itibaren 2019 yılı itibariyle Türkiye Dünya Küresel İhracatından aldığı pay ilk defa ÖTS sistemine göre en yüksek paya, en yüksek rakama ulaşmış durumdadır" diye konuştu.

Sanayi üretim endeksinin arttığını ifade eden Bakan Pekcan, "Ağustos ayında 12, 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olmamız içinde bulunduğumuz koşullarda en yüksek dış ticaret hacmimiz olan ülkelerdeki daralmaya rağmen büyük bir başarı olarak görüyoruz. Grek küresel ölçekte toparlanma süreçlerinin kısalması gerçek potansiyelimiz yansıtacak performanslara inşallah en kısa sürede ulaşmayı öngörüyoruz. Sektör firmalarımızdan 25'i bakanlığımızın desteğinden yararlanmaktadır. Mart ayından bu yana ihracatçımızın yanında olmak adına ekstra gayret sarf ettik. Bakanlığımız dijitalleşmeye özel önem veriyor. Sanal ticaret fuarları, sanal ticaret heyetleri e-ticaret sitelerine üyelik gibi bu çalışmalarımıza maddi katkı sağladık. Hareketlerin kısıtlandığı dönemde 4 sanal fuar gerçekleştirdik. Bin 400 üzerinde sanal sanal ticaret görüşmeleri iş görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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