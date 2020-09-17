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Vaka sayısı 1700'ün altına indi

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 17 Eylül 2020 19:41
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Vaka sayısı 1700'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı 17 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu.

Son 24 saatte 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın. http://' ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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