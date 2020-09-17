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Isparta'da 1800 yıllık kitabe ele geçirildi
Isparta'da M.S. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait 1800 yıllık 85x65 santimetre ebatlarında kitabe ele geçirildi.
|17 Eylül 2020 19:15
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Isparta'da M.S. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait 1800 yıllık 85x65 santimetre ebatlarında kitabe ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Keçiborlu ilçe merkezinde A.Ü.'nün (84) izinsiz olarak tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda A.Ü.'nün evinde M.S. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1800 yıllık 85x65 santimetre ebatlarında kitabe ele geçirildi. A.Ü. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eser ise Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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