1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'

BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Ayoğlu "Gencecik insanlar ağızlarında entübasyon tüpleri, entübe edilmiş haldeler. Sizden medet umuyorlar, gözlerinizin içine bakıyorlar." dedi.
 17 Eylül 2020 19:55
Yazdır
'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde birtakım kısıtlamaların uygulandığı şehirler arasında yer alan Zonguldak'ta hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele veren Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Ayoğlu ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Pişkin, görevini özveriyle sürdürüyor.

Yaşadıkları zorlu sürece rağmen şifa bekleyenlere umut olmak için mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Ayoğlu ve Pişkin, korkusuzca savaştıkları Kovid-19 ile mücadelede insanlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat ederek kendilerine yardımcı olmalarını istiyor.

Prof. Dr. Ayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinmezi yönetmenin zor olduğunu ancak büyük bir mücadele gerektiren bir süreci başarıyla yönetmek için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını ifade ederek bu süreçte en çok, sevdiklerinden ayrı kalmalarının kendilerini üzdüğünü ancak insanların sağlığı için birçok şeye katlanmaları gerektiğini bildiklerini belirtti.

İlk zamanlarda herkesin çok korktuğunu ancak görev bilinciyle korkulara yer kalmadığını vurgulayan Ayoğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız hastalarımızın tedavisi için elimizden gelenin en iyisi yapmaktı. Korkusuzca savaştık. Bu süreçte maalesef 3 hemşire, 2 personel, 2 asistan arkadaşımız enfekte oldu. Allah'tan hepsi hafif atlattı. Bizler hastalarımızın odalarına girdiğimizde aynı eski günlerdeki gibi Kovid'li değillermiş gibi hastalarımıza elimizden gelen her türlü tedavi ve bakımı vermeye çalıştık. Gencecik insanlar ağızlarında entübasyon tüpleri, entübe edilmiş haldeler. Sizden medet umuyorlar, gözlerinizin içine bakıyorlar. Çaresizler, şuurları açık ama çok büyük oksijen açlığı içerisindeler. Bu insanların da aileleri, evlatları var ve onları bir an önce buradan kurtarmanız lazım, onlara umut olmak zorundayız."

"Her türlü çabaya rağmen arkadaşımın babasını hayata döndüremedim"

İnsanların sağlık çalışanlarının ne kadar özverili çalıştıklarını ve neler hissettiklerini anlayabilmeleri için sadece yarım saat maske ve tulumların içerisinde kalmalarının yeterli olacağını anlatan Ayoğlu, "Burası bir maden şehri. Bu şehirde KOAH olan çok hastamız var. İlk kaybettiğimiz hastalarımızın büyük bir kısmı da maalesef bunlardan oluşuyordu." diye konuştu.

Ayoğlu, bir dönem birlikte görev yaptığı, daha sonra Ankara'ya tayin olan anestezi teknikeri arkadaşının babasının Kovid-19 nedeniyle enfekte olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Pandeminin ilk dönemlerinde babası hastanemize yatmıştı. Telefonla beni aradı, 'Hocam babam size emanet.' dedi. Maalesef babası bana emanetti ama ben emanetini koruyamadım. Elimizden gelen her türlü çabaya rağmen arkadaşımın babasını hayata döndüremedim. Bunun hüznünü ve acısını yaşıyorum. Bana, 'Hocam geleyim, babamı görebilir miyim?' dedi. Ben de 'Evinde çocuğun var, gelirsen onu enfekte edeceksin, şehre giriş, çıkışlar kapalı, gelme istersen.' dedim. Maalesef babasıyla helalleşmesine izin veremedik. Çok üzüldüm, keşke babasının şuuru açıkken onu içeri alabilseydik. Bu, benim içimde büyük bir yara olarak kaldı."

Oğlunun salgın sürecinde doktor anne ve babası için gitar çalıp moral verdiği belirten Prof. Dr. Ayoğlu, bir sağlık çalışanı olarak çocuğuna doyasıya sarılmayı, mesai arkadaşlarıyla bir arada çay içmeyi ve öğle yemekleri yemeyi çok özlediğini dile getirdi.

"Maske takmazsak maalesef enfeksiyon çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor." diyen Ayoğlu, "Maske takarsak, sosyal mesafeye uyum sağlarsak bir başka enfekte kişiden alacağımız virüs sayısı azalıyor. Böyle olunca da hastalanma olasılığımız azalıyor ama bu kurallara uymadığımız süreç içerisinde kaçınılmaz sona doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayoğlu, salgını herkesin ciddiye alması gerektiğini vurgulayarak "Nasıl bir duygu bu biliyor musunuz? Mesela suyun altında nefes almaya hiç çalıştınız mı ya da ağzınızı, burnunuzu kapatıp hiç nefes almadan durabildiğiniz kaç saniye var? Bunları düşündükten sonra inanıyorum ki maskesiz hiçbir zaman sokağa çıkmayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Hastaların değerlerini not aldığı defteri saklıyor

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Pişkin de mesleklerinin ne kadar kutsal olduğunu bildiklerini ancak ilk defa bu denli deneyimleme imkanı bulduklarını anlattı.

Bu süreçte hiçbir sağlık çalışanının geri adım atmadığını belirten Pişkin, "Ailemizden uzak kaldık, yaklaşık 3 hafta çocuklarımı görmedim." dedi.

Pişkin, birçok duygusal ana tanıklık ettiklerini dile getirerek "İnsanlar sağlık çalışanları için evlerinin ışıklarının yakıp söndürdü ve bizleri alkışladılar. O dönemi hiç unutamıyorum, 9 yaşındaki kızım, 'Baba seninle gurur duyuyorum.' demişti. O an tarifsiz duygular yaşadım." diye konuştu.

Durumu ağır olan bir hasta için mücadele ederken yakınını kaybettiği bilgisini aldıklarını anlatan Pişkin, "Bir hastamız yaklaşık 45 gün yoğun bakımda kaldı. O hastamızın her gün görüşüp bilgi verdiğim ablası maalesef diyabet komasından hayatını kaybetti. Tam aksine kendi hastamız da çok iyi bir seyir gösterdi ve iyileşti. Hastamıza ablasının hayatını kaybettiği bilgisini veremedim. O duruma çok üzülmüştüm, beni çok etkilemişti." ifadelerini kullandı.

Pişkin, hastaların durumuyla ilgili notlar aldığı bir defterinin bulunduğunu ve yaşadıkları bu zorlu süreci unutmamak için o defteri ömrü boyunca saklayacağını dile getirdi.

Doç. Dr. Pişkin, "Bir gün hasta yakını, 'Babam size emanet.' dedi ve ağlamaya başladı. Maalesef bir gün sonra hastamızı kaybettik. O hasta yakınımızı arayıp bir şey söyleyemedim." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı'
17 Eylül 2020 19:59		 Vaka sayısı 1700'ün altına indi
17 Eylül 2020 19:41
Koronavirüsü yenen Başkan: 3 gece hiç uyuyamadım
17 Eylül 2020 19:39		 'Gerçekten kendimizi savaşçı gibi hissettik'
17 Eylül 2020 19:29
Kovid-19'u yenen Meltem hemşire yeniden görev başında
17 Eylül 2020 19:28		 Koronavirüse yakalanan Ak Partili eski vekil vefat etti
16 Eylül 2020 23:39
Bu ilde özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi
16 Eylül 2020 23:21		 'Gencecik insanların nefeslerinin daraldığını görüyoruz'
16 Eylül 2020 22:56
7 ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı
16 Eylül 2020 22:03		 Vaka sayısı bugün de 1700'ün üstünde
16 Eylül 2020 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:02 - 78 yaşındaki kadın dolandırıcılara 350 bin lira kaptırdı19:59 - 'Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı'19:56 - Hazır giyim sektörü yaralarını 'medikal tekstil'le sardı19:55 - 'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'19:41 - Vaka sayısı 1700'ün altına indi19:41 - Netflix abonelik iptallerinde patlama yaşandı
19:39 - Koronavirüsü yenen Başkan: 3 gece hiç uyuyamadım19:34 - Doğaseverlere nefes aldıracak 19 eşsiz rota19:29 - 'Gerçekten kendimizi savaşçı gibi hissettik'19:28 - Kovid-19'u yenen Meltem hemşire yeniden görev başında19:15 - Isparta'da 1800 yıllık kitabe ele geçirildi19:13 - Gazeteci-Yazar Taha Akyol'u dolandıranlar yakalandı
19:03 - Vali açıkladı: Kentimizde durum kontrol altında18:55 - Zengin ülkeler sıraya girdi, aşı çıkmadan yarısı satıldı bile18:45 - Halil Sezai'nin Savcılık ifadesi ortaya çıktı: Ben de yaralandım18:40 - Bakan Pekcan: Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor18:37 - Aksungur'dan ilk: Mühimmatla 1 günden fazla uçtu
18:34 - Veliler ve öğretmenler okulların açılmasına ne dedi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Okulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek
Nutella Türkiye'den yeni 'Helal' açıklaması
3 profesör aşı için kameraların karşına geçti. Ama 'Aşı olurum' diyemediler
YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
BİM'den hileli bal açıklaması: Firma ile ilişkimizi sonlandırdık
'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
Kurayla Hazine arazisi verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 2
ekonominin ne tarafa doğru büyüdüğü sorunsalı 2
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 2
psikiyatri dizileri 2
senin çocuğun olmaz 4
cezeri 4
hacettepe 1
internetçi arkadaş 3
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
her gün bal yiyen baldan usanır 3
SON İLANLAR
BTK, 8 güvenlik görevlisi alacak
Meriç Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 8 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Aydın Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam