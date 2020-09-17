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Hazır giyim sektörü yaralarını 'medikal tekstil'le sardı

Türkiye'nin maske, tulum, koruyucu kıyafet gibi ürünlerin bulunduğu medikal tekstil ihracatı yılın 8 ayında 891 milyon dolara çıktı.
 17 Eylül 2020 19:56
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Hazır giyim sektörü yaralarını 'medikal tekstil'le sardı

Maske, önlük, tulum gibi ürünlerin arasında bulunduğu medikal tekstil ihracatı, yılın 8 ayında 891 milyon 279 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, 2019'un ocak-ağustos döneminde 40 milyon 854 bin dolarlık medikal tekstil ürünleri ihracatı yapıldı.

Türk tekstilcisi, Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maskeye olan talep artınca bu alana hızlı bir dönüş yaptı. Bu süreçte Türkiye'nin birçok bölgesindeki önemli tekstil firmaları, fabrikalarında yaptıkları küçük değişikliklerle maske ve koruyucu elbise üretimine geçti.

Özellikle Avrupa'dan da gelen yoğun siparişin de etkisiyle Türkiye'nin 2020 ocak-ağustos medikal tekstil dış satımı geçen seneye oranla büyük artış gösterdi.

Türkiye'nin bu dönemdeki medikal tekstil ihracatı 891 milyon 279 bin dolar oldu.

Medikal tekstil ürünleri ihracatında ilk sırada 147 milyon 862 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 142 milyon 784 bin dolarla ABD ve 91 milyon 350 bin dolarla Hollanda izledi.

Hedef 1,5 milyar dolar

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, AA muhabirine, salgının, yaşamın tüm alanlarını olduğu gibi kendi sektörlerini de etkilediğini anımsattı.

Sektörün salgın döneminde aradığı çıkışı medikal tekstil ürünleriyle yakaladığının altını çizen Sertbaş, "Özellikle hazır olan tezgahlarımızda, makinelerimizde önce tulum dikimine başladık. Daha sonra otomatik makineler alarak maske imalatına başladık. Geç başlamış olsak bile bugün iyi bir durumdayız. Şu anda da hazır giyim sektörünün ihracat artışını sağlayan en önemli faktör medikal tekstil ürünleri." değerlendirmesinde bulundu.

Medikal tekstil ürünleri ihracatında artış hızınını devam ettiğine dikkati çeken Sertbaş, bu konuda da ciddi bir başarı yakaladıklarını ifade etti.

Salgının başında yaşadıkları "kumaş" sorununun kısa sürede çözüldüğünü anlatan Sertbaş, şöyle konuştu:

"Bu hızla gidilirse ki gidilecek gibi gözüküyor, yıl sonundaki medikal tekstil ihracatımızın 1,5 milyar doları bulmasını bekliyoruz. Şu anda ihracatımızın yüzde 25'ini maske, kalanını ise önlük ve tulum gibi kıyafetler oluşturuyor. Türkiye, Avrupa'nın önemli medikal tekstil ürünleri üreten ülkelerinden biri. Türk ihracatçısı salgın döneminde tezgahlarında bir anda koruyucu kıyafetler dikmeye başladı. Özellikle maske kullanımının salgının sona ermesi durumunda bile devam edeceğini düşünüyoruz. Onun için bu yatırımlarımız boşa gitmeyecek. Medikal tekstil ürünleri Türkiye'nin ihracatına destek vermeye devam edecek."

İzmir'de maske üretimi ve ihracatı yapan firmanın genel müdürü Hakan Demir de Kovid-19 öncesi takım elbise ürettiklerini ifade etti.

Salgından sonra maske üretimine başladıklarını aktaran Demir, "Tesisimiz 3 bin 500 metrekarelik bir alan. Günlük 1 milyon maskeyi el değmeden üretiyoruz. Son 1 ayda talepler artmaya başladı. Bu süre içinde 20 ülkeye ihracat yapmaya başladık. Üretimimizin yüzde 30'u ihracata gidiyor. Yüzde 70'ini de iç piyasadaki önemli kurumsal firmalara veriyoruz. Ancak ihracat talepleri artmaya devam ediyor. Biz de tesisimizi daha da güçlendirerek ihracatımızı artıracağız." diye konuştu.

Demir, Türkiye'de hiçbir şekilde maske sıkıntısı yaşanmayacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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