1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı'

Burada çocuğuna antibiyotik tedavisi verildiğini ifade eden Duru, "Aynı zamanda koronavirüs testi de yaptılar. Test pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı sandım. Ailecek karantinaya alındık. Evde bulunan eşim, kızım ve kayınvalidemin de testleri yapıldı. Eşimin testi de pozitif çıktı, odaları ayırdık. Evde dahi maske takmaya başladık. Bir hafta sonra eşimin ve oğlumun testleri negatife döndü." diye konuştu.
 17 Eylül 2020 19:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Musa Duru, AA muhabirine, küçük oğlunun ağzında çıkan yaranın iyileşmemesi üzerine görev yaptığı hastaneye gittiklerini söyledi.

"Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı sandım"

Burada çocuğuna antibiyotik tedavisi verildiğini ifade eden Duru, "Aynı zamanda koronavirüs testi de yaptılar. Test pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı sandım. Ailecek karantinaya alındık. Evde bulunan eşim, kızım ve kayınvalidemin de testleri yapıldı. Eşimin testi de pozitif çıktı, odaları ayırdık. Evde dahi maske takmaya başladık. Bir hafta sonra eşimin ve oğlumun testleri negatife döndü." diye konuştu.

"Evde tüm kurallara uyarak bu süreci atlattık"

Evde kendisinin de temaslı olarak karantinadayken sırt ağrılarını başladığını belirten Duru, şunları kaydetti:

"Ağrılarım iki gün sürdü. Ateşimin yükselmesini bekliyordum. Hiç yüksek ateş olmadı. Koranavirüsün bilinen belirtilerinin hiçbirini yaşamadım ama testim pozitif çıktı. Bana evde ilaç tedavisine başlandı. Hastalık sürecinde evde kendimi ayrı bir odada tuttum. Tüm karantina kurallarına uydum. Aldığım ilaçlara uyku düzenimi bozdu. Yarım saatten fazla derin uyku uyuyamadım. Aşırı öksürük vardı. Telefonla konuşurken bile nefesim daralıyordu. Saç diplerime kadar vücudumun her yeri ağrıyordu. Özellikle böbreklerimde aşırı ağrı oldu. Bir hafta sonra testim negatife döndü. Biz evde tüm kurallara uyarak bu süreci atlattık. En yakınlarımızla bile görüşmedik. Hastalığımız ve karantina sürecinde, aile hekimimiz ve yetkililer devamlı bizi arayarak, yönlendirmelerde bulundular. Ben ve ailem şanslıydık, hastalığı atlattık. Şimdi değil sokakta, artık uyurken bile maske takmayı düşünüyorum."

"Hastalığa yakalandığını gizleyenler, virüsü en fazla yayanlardır"

Koronavirüsle mücadele etmenin en kolay yolunun Bilim Kurulu'nun açıkladığı kurallara uymaktan geçtiğini vurgulayan Duru, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En önemli tedbir, maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymak. Bunlara uyulursa bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız. Biz bunu ailecek yaşadık. Belirtileri olanlar aile hekimlerine ve en yakın sağlık kurumuna başvursunlar. Hastalığa yakalandığını gizleyenler, virüsü en fazla yayanlardır. Bu nedenle Kovid-19'a yakalanan ve temaslı olan vatandaşlarımız bunu gizlemesinler. Bu korkulacak ve gizlenecek bir hastalık değil, bu bir mikrop. Elle tutulup, gözle görülür bir şey değil. Herkes kurallara uysun, sağlık personeline ve hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olsunlar. Koyulan kurallar, yapılan uyarılar hep bizim sağlığımız için. Yapacağımız bilinçsizce bir hareket, yüz binlerce sağlık çalışanının, yapılan bu kadar çalışmayı boşa çıkaracaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'
17 Eylül 2020 19:55		 Vaka sayısı 1700'ün altına indi
17 Eylül 2020 19:41
Koronavirüsü yenen Başkan: 3 gece hiç uyuyamadım
17 Eylül 2020 19:39		 'Gerçekten kendimizi savaşçı gibi hissettik'
17 Eylül 2020 19:29
Kovid-19'u yenen Meltem hemşire yeniden görev başında
17 Eylül 2020 19:28		 Koronavirüse yakalanan Ak Partili eski vekil vefat etti
16 Eylül 2020 23:39
Bu ilde özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi
16 Eylül 2020 23:21		 'Gencecik insanların nefeslerinin daraldığını görüyoruz'
16 Eylül 2020 22:56
7 ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı
16 Eylül 2020 22:03		 Vaka sayısı bugün de 1700'ün üstünde
16 Eylül 2020 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Bakırköy Belediyesi personelinden 'toplu sözleşme' eylemi21:39 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı21:37 - Türk savunma sanayisi Güney Asya ülkeleriyle buluşacak21:35 - Uzmanından kum fırtınasına karşı bitkilendirme önerisi21:31 - Vali Fuat Gürel: Vaka sayımız düşüş eğiliminde21:27 - 1 milyon dolarlık koleksiyon banknotu ele geçirildi
21:14 - TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi21:06 - Toplu taşımada önemli karar! İETT altında birleşecekler21:04 - Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti sona erdi21:02 - Ali Yerlikaya başkanlığındaki 'İl Pandemi Kurulu' toplandı20:46 - Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü20:22 - Kuran kursu hocasının testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada
20:20 - Cami imamı virüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor20:18 - Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı20:18 - İBB Meclisi 652 milyon TL'lik iç borçlanma onayı verdi20:13 - Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı20:11 - Dışişleri'nden AP'ye Doğu Akdeniz tepkisi
20:02 - 78 yaşındaki kadın dolandırıcılara 350 bin lira kaptırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Okulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek
Nutella Türkiye'den yeni 'Helal' açıklaması
3 profesör aşı için kameraların karşına geçti. Ama 'Aşı olurum' diyemediler
YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
BİM'den hileli bal açıklaması: Firma ile ilişkimizi sonlandırdık
Vaka sayısı 1700'ün altına indi
'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gülseren Budayıcıoğlu 3
halil sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etmesi 5
halil sezai 2
her gün bal yiyen baldan usanır 3
stefano okaka 1
menajerimi ara dizisini izlemek 3
türk tabipler birliği kapatılsın 2
17.09.2020 neftçi bakü vs galatasaray maçı 2
Profesörlerin kovid-19 aşısı olmak istememesi 4
Johann Sebastian Bach 4
SON İLANLAR
BTK, 8 güvenlik görevlisi alacak
Meriç Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 8 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Aydın Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam