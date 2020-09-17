Dışişleri'nden AP'ye Doğu Akdeniz tepkisi
|17 Eylül 2020 20:11
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda ülkemiz ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemezdir.
Üye ülkeler ve AP dahil tüm AB kurumlarına her seviyede yaptığımız girişimlere rağmen böyle yanlı bir tavsiye kararının kabul edilmiş olması, iyi niyet ve sağduyu ile bağdaşmamaktadır.
AP, bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir.
Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır. AP ve diğer AB kurumları çözüm ve Avrupa uzlaşması konusunda samimiyseler, sadece kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı tavır sergilemeli, aday ülke Türkiye'ye önyargısız yaklaşmalı, ülkeler arasındaki tartışmalı konularda hakkaniyetten yana durmalı ve taraf tutmamalıdırlar.
Türkiye iyi niyetini göstermiş, maksimalist ve hak tanımaz tavırlar karşısında doğru ve ilkeli tutumundan vazgeçmemiş, kışkırtıcı eylemlere karşı ise kararlı ancak sağduyulu bir yaklaşım sergilemiştir. Hiç kimsenin hakkında gözü bulunmayan Türkiye, bölgede kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ve çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edecektir.
Üyelik perspektifiyle AB ile samimi diyalog ve işbirliğinden yana olan Türkiye, Sayın Bakanımızın AP Dış İlişkiler Komitesi toplantısına hitabında ve AP üyelerine gönderdiği mektupta vurguladığı üzere, anlaşmazlıkların çözümünde her zaman diyalog ve müzakereyi tercih etmektedir.
Öte yandan, AP'nin AB Konseyi ve Komisyonunu ülkemizle geniş ve kapsamlı diyalog yürütmeye davet eden ve Doğu Akdeniz'de kapsamlı ve stratejik güvenlik mimarisi ile enerji işbirliğine atıf yapan bu tavsiye kararının 9. maddesi tarafımızdan not edilmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali Fuat Gürel: Vaka sayımız düşüş eğiliminde
17 Eylül 2020 21:31
|Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü
17 Eylül 2020 20:46
|Vaka sayısı 1700'ün altına indi
17 Eylül 2020 19:41
|Vali açıkladı: Kentimizde durum kontrol altında
17 Eylül 2020 19:03
|Bakan Pekcan: Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor
17 Eylül 2020 18:40
|Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB'yi adil olmaya çağırdı
17 Eylül 2020 18:26
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
17 Eylül 2020 17:46
|AK Partili Çelik'ten Halil Sezai'ye tepki
17 Eylül 2020 17:02
|Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor
17 Eylül 2020 16:59
|MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması
17 Eylül 2020 16:32