Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
Meriç İzgi Kaçakçılık Şubesi tarafından gözaltına alındı.
|17 Eylül 2020 20:13
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Sarıyer Uskumruköy'deki villasında üçüncü bir maymunu yasalara aykırı şekilde elinde tuttuğu Doğa ve Milli Parklar İstanbul istihbarat birimleri tarafından hızla tespit edilen Meriç İzgi'nin villasına baskın yapıldı.
Baskın sonucu İzgi'nin yine Koko ismini verdiği maymun yetkililer tarafından alınarak koruma altına alındı.
Meriç İzgi ise Kaçakçılık Şubesi tarafından gözaltına alındı. İzgi'nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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