İBB Meclisi 652 milyon TL'lik iç borçlanma onayı verdi
|17 Eylül 2020 20:18
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediyenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Belediye Başkanı'na 652 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi.
İBB Meclisi'nin eylül ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün başkanlık makamına yazdığı yazı ile Meclis'ten 1 milyar 906 milyon TL iç borçlanma yetkisi talep edildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu ise hazırladığı raporda, 1 milyar 906 milyon TL iç borçlanma talebine karşılık, İBB'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 406 milyon TL tutarında iç borçlanma yapabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesini yönünde görüş bildirdi.
Finansman Müdürlüğü bir başka gündem maddesinde yer alan borçlanma talebinde ise gelirlerdeki beklenen düşüş ve pandemi etkisi nedeniyle gelir gider açığının 5 milyar seviyesine çıkmasının öngörülmesi gerekçesiyle 1 milyar 746 milyon TL iç borçlanma istedi.
Plan ve Bütçe Komisyonu ise istenen meblağa karşılık 246 milyon TL tutarında iç borç yapılabilmesi için İBB Başkanı'na yetki verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Yapılan oylamalarda İBB Başkanı'na oy birliği ile toplam 652 milyon TL iç borçlanma yetkisi verildi.
Meclis ayrıca, "Silivri Seymen Çöp Depolama Sahasında Arıtma Tesisi Yapım İşi" için 10 milyon avro artı sigorta primi tutarında dış borçlanma talebini ise oy birliğiyle kabul etti.
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