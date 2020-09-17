Cami imamı virüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor
|17 Eylül 2020 20:20
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Kütahya'nın Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E.'de görülen koronavirüs belirtileri üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İmam Ömer E. tedavi altına alınırken ilk etapta, temaslı olduğu belirlenen 3 kişi de karantinaya alındı.
Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E., koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti. İmam Ömer E.'ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ömer E.'nin daha önce temasta olduğu 3 kişi de Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından evlerinde karantinaya alındı. Namaz vakitlerinde camiye gelenler arasında da filyasyon ekibince inceleme yapıldığı belirtildi. Cami cemaatinden Ali Mor, imamın koronavirüse yakalanmasının ardından halen filyasyon çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık. Daha sonra rahatsızlanan imamımızın korona olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizleri 14 gün karantinaya alındığını belirttiler. Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durum" dedi. Ayrıca Emet Belediyesi ekiplerince cami, dezenfekte edildi.
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