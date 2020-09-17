Kuran kursu hocasının testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir Kuran kursu hocasının koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kurs hocası hastaneye kaldırılırken, 40 öğrenci ve aileleri karantinaya alındı.
|17 Eylül 2020 20:22
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir Kuran kursu hocasının koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kurs hocası hastaneye kaldırılırken, 40 öğrenci ve aileleri karantinaya alındı.
Menteşe ilçesi, Camikebir Mahallesi'ndeki, ilçe müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kuran Kursu'nda geçici öğretici olarak görev yapan bir cami imamının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Durumun İl Müftülüğü'nce öğrenilmesinin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Kurs hocasının ders verdiği 40 çocuk ve ailesi karantinaya alındı. Kuran kursu ise 15 günlüğüne kapatıldı.
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