Ali Yerlikaya başkanlığındaki 'İl Pandemi Kurulu' toplandı
|17 Eylül 2020 21:02
|Yazdır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İstanbul İl Pandemi Kurulu toplandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde yapıldı.
İstanbul Valisi Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Marmara Bölge Baştabibi Dr. Bekir Lütfi Çelepçıkay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl AFAD Başkanı Gökhan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Arzu Gür, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Pandemi Kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, İstanbul genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Toplu taşımada önemli karar! İETT altında birleşecekler
17 Eylül 2020 21:06
|İBB Meclisi 652 milyon TL'lik iç borçlanma onayı verdi
17 Eylül 2020 20:18
|Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
17 Eylül 2020 20:18
|Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlattı
17 Eylül 2020 18:21
|Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu ilde tedbirler artırıldı
17 Eylül 2020 17:53
|İki ilde daha kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek
17 Eylül 2020 17:39
|YÖK bünyesinde 'Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu' kuruldu
17 Eylül 2020 17:18
|Sokakta sigara yasağına uymayan 4 kişiye ceza uygulandı
17 Eylül 2020 15:41
|Uzlaştırma ile 805 binden fazla dosyanın tarafları, hakim karşısına çıkmadan anlaştı
17 Eylül 2020 15:33
|'Test sonucu karıştı' iddialarına Sağlık Müdürlüğünden açıklama
17 Eylül 2020 14:01