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Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti sona erdi

Galatasaray, Neftçi Bakü maçı ile birlikte Avrupa kupalarında 13 maç sonra galip geldi.
 17 Eylül 2020 21:04
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Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti sona erdi

Galatasaray, Neftçi Bakü maçı ile birlikte Avrupa kupalarında 13 maç sonra galip geldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Avrupa'daki kötü istatistiğini de sona erdirdi.

Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında İstanbul'da Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla almıştı. Galatasaray bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamamıştı (9 mağlubiyet, 4 beraberlik).
İhlas Haber Ajansı
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