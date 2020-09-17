Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti sona erdi
Galatasaray, Neftçi Bakü maçı ile birlikte Avrupa kupalarında 13 maç sonra galip geldi.
|17 Eylül 2020 21:04
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Galatasaray, Neftçi Bakü maçı ile birlikte Avrupa kupalarında 13 maç sonra galip geldi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Avrupa'daki kötü istatistiğini de sona erdirdi.
Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında İstanbul'da Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla almıştı. Galatasaray bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamamıştı (9 mağlubiyet, 4 beraberlik).
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