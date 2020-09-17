1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi

KÜTAHYA'da evli ve 2 çocuk annesi olan Yasemin Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Ürettiği enerji ile 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Yıldırım, makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım'ın üniversite bitirme teziyle başlayan hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşimin en büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum' dedi.
 17 Eylül 2020 21:14
Yazdır
TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi

KÜTAHYA'da evli ve 2 çocuk annesi olan Yasemin Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Ürettiği enerji ile 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Yıldırım, makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım'ın üniversite bitirme teziyle başlayan hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşimin en büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum' dedi.

Ev kadını Yasemin Yıldırım, katıldığı TKDK toplantılarından etkilenerek, güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdi. Makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım'ın da 20 yıllık hayali olan santral için proje hazırlayan Yasemin Yıldırım, yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kurarak 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.

Nişanlı oldukları dönemde eşi Aykut Yıldırım'ın makine mühendisliği eğitimi aldığını ve bitirme tezi olarak da yenilenebilir enerji sistemiyle ilgilendiğini anlatan Yasemin Yıldırım, eşinin hayali olan sistemi kurduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Eşi Aykut Yıldırım'a doğum gününde proje ile bilgi verip, onaylandığını anlattığını söyleyen Yasemin Yıldırım, "Eşim makine mühendisi, biz nişanlıyken üniversite son sınıftaydı. Bitirme tezi olarak çok hayal ettiği yenilenebilir enerji sistemiydi ve rüzgar tribünüydü. Onu yaparak tezi bitirdi. En büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum. Eşimin doğum günü 18 Mart o gün evraklarımızı vererek bu işe başladım ve eşime çok büyük bir doğum günü sürprizi oldu. Eşimin desteği çok oldu. Kararımızı verdik ve Sabuncupınar Seydiköy'de GES santralimizi kurduk. Bir arazimiz vardı ve burayı değerlendirdik. 350 bin dolarlık bir yatırım yaparak ilimize katkı sağladık. Bin 320 adet güneş panelimiz, 12 adet invertör var. Yılda 500 bin kilovat üretimimiz oluyor. Günlük 300 hanenin elektriğini karşılayabiliyoruz. Bir kadının başaramayacağı bir iş değil. Yapmak istedikten sonra yapabilirsiniz azimle her şeyin üzerinden gelinebilir. İleride tesisin kapasitesini yükseltmeyi hedefliyoruz' dedi.

Makine mühendisi olan Aykut Yıldırım ise eşi Yasemin Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. O dönemler elektrik üretiminin sadece İzmir Çeşme de bir tesiste yapıldığını kaydeden Aykut Yıldırım, "1999 yılında üniversitede makine mühendisliği bölümünden mezun olmam için bitirme tezimi rüzgar tribünü ile elektrik üretimiydi. Başarılı şekilde tezimizi yaparak mezun olduk. O zamanlar sadece İzmir Çeşme'de bulunuyordu ve tek bir tesisti. O hayalimi eşim bu tesisi kurmakla gerçekleştirmiş oldu. Beni de çok mutlu etti' diye konuştu.

TESİS, 300 HANEYE ELEKTRİK SAĞLIYOR

Yasemin Yıldırım'ın TKDK hibe desteğiyle kurduğu GES, merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Seydiköy'de yaklaşık 300 hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanından kum fırtınasına karşı bitkilendirme önerisi
17 Eylül 2020 21:35		 Kuran kursu hocasının testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada
17 Eylül 2020 20:22
Cami imamı virüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor
17 Eylül 2020 20:20		 'Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı'
17 Eylül 2020 19:59
'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'
17 Eylül 2020 19:55		 Koronavirüsü yenen Başkan: 3 gece hiç uyuyamadım
17 Eylül 2020 19:39
Doğaseverlere nefes aldıracak 19 eşsiz rota
17 Eylül 2020 19:34		 81 ilde 81 okula 'ilk teneffüs' turşusu
17 Eylül 2020 17:10
Virüse yakalanan hemşire'den ilginç 'virüs kapma' iddiası
17 Eylül 2020 16:54		 Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
17 Eylül 2020 16:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:44 - Hatay'da feci kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti21:41 - Bakırköy Belediyesi personelinden 'toplu sözleşme' eylemi21:39 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı21:37 - Türk savunma sanayisi Güney Asya ülkeleriyle buluşacak21:35 - Uzmanından kum fırtınasına karşı bitkilendirme önerisi21:31 - Vali Fuat Gürel: Vaka sayımız düşüş eğiliminde
21:27 - 1 milyon dolarlık koleksiyon banknotu ele geçirildi21:14 - TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi21:06 - Toplu taşımada önemli karar! İETT altında birleşecekler21:04 - Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti sona erdi21:02 - Ali Yerlikaya başkanlığındaki 'İl Pandemi Kurulu' toplandı20:46 - Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü
20:22 - Kuran kursu hocasının testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada20:20 - Cami imamı virüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor20:18 - Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı20:18 - İBB Meclisi 652 milyon TL'lik iç borçlanma onayı verdi20:13 - Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
20:11 - Dışişleri'nden AP'ye Doğu Akdeniz tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Okulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek
Nutella Türkiye'den yeni 'Helal' açıklaması
3 profesör aşı için kameraların karşına geçti. Ama 'Aşı olurum' diyemediler
YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
BİM'den hileli bal açıklaması: Firma ile ilişkimizi sonlandırdık
Vaka sayısı 1700'ün altına indi
'Memur olacaktım, İstanbul Bilişim yüzünden memur da olamadım'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cübbeli ahmet hoca 3
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 3
halil sezai 2
öğrenilmiş çaresizlik 6
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 2
dr.taylan yıldız 1
bal tutan parmağını yalar 2
ptt kargo 1
cezeri 4
Sokollu Mehmed Paşa 4
SON İLANLAR
BTK, 8 güvenlik görevlisi alacak
Meriç Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 8 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Manisa Besot 12 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Aydın Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam