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Uzmanından kum fırtınasına karşı bitkilendirme önerisi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, kum fırtınalarına karşı bitkilendirme yaparak, önlem alınabileceğini bildirdi.
 17 Eylül 2020 21:35
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Uzmanından kum fırtınasına karşı bitkilendirme önerisi

Düzce Üniversitesi () Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, AA muhabirine, son 50 yıldır tarımdaki makineleşmenin İç Anadolu'da bitki örtüsünü tahrip ettiğini ve kum fırtınalarını hızlandırdığını belirterek, kum fırtınasının temel sebeplerinin kapalı havza şekli, kurak iklim, coğrafi yapı olarak geniş düzlüklerin olması, rüzgarı engelleyecek bir yapı bulunmaması ve insan tahribatı olduğunu ifade etti.

"Rüzgar erozyonu hızlandı"

Kum fırtınalarının oluşumundaki insan faktörüne de değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"İç Anadolu küçükbaş hayvanın yoğun otlatıldığı bir yer. Özellikle ovada ağaç yetişmiyor. Az bir yerde dere kenarlarının dışında genel olarak bozkır dediğimiz cılız bitki örtüsü var. Bu cılız bitki örtüsü toprağı böyle üst tabakada az bir kısımda tutuyor. Özellikle 1950'li yıllardan sonra makineli tarımın artmasıyla bu bitki örtüsüyle mera alanları ile çok geniş düzlüklerde toprağı koruyan bitki örtüsü tahrip edildiği için bu rüzgar erozyonu hızlandı."

İç Anadolu'nun bitki örtüsü ve su kıtlığı açısından kırılgan bir ekosistemi bulunduğuna işaret eden Yıldız, küresel ısınmanın, dolaylı da olsa kırılgan ekosistemlerde kum fırtınası oluşumuna etkisi olduğunu kaydetti.

Yıldız, kum fırtınasının olacağını hatta şiddetleneceğini vurgulayarak, "Bu alanları biraz daha ormanlaştırmamız lazım. Buradaki orman alanları yüzde 1 civarında. Düzlük alanlarda bitkilendirme yapmazsak, giderek artan bu toprakların hem bitki örtüsü bakımından sıyrılması hem de giderek daha da kuru hale gelmesi, bu tür toz fırtınalarını önümüzdeki yıllarda çok daha şiddetli bir şekilde görmemize neden olacak." diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldız, bitki örtüsünün korunmadığı takdirde kum fırtınalarının, düz ve geniş alanlarda şiddetli bir şekilde etkili olacağı uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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