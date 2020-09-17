Yapılan son ankete göre en büyük 3. Parti kararsızlar
Metropoll'ün "Ağustos 2020 Türkiye'nin Nabzı" araştırmasına göre en büyük 3. Parti kazarsızlar.
|17 Eylül 2020 21:49
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Metropoll'ün "Ağustos 2020 Türkiye'nin Nabzı" araştırmasına göre en büyük 3. Parti kazarsızlar.
Araştırmaya göre partilerin oy destekleri. Kararsızlar dağıtılmamış.
Ankete göre, 'Kararsızım' diyenlerin oranı da arttı. Mayısta 7.7, Haziranda 9.2 olan kararsızlar Ağustos'da 11.2'ye yükseldi.
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