84 yaşındaki anne ile 55 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 84 yaşındaki Sultan Yeniçeri ile 55 yaşındaki oğlu Yaşar Yeniçeri, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek normal hayatlarına geri döndü.

Almanya'da yaşayan Yaşar Yeniçeri, memleketine geldikten sonra, "hoşgeldin"e gelen misafirlerden annesi ile birlikte koronavirüs kaptı.

Rahatsızlanmaları üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yeniçeri ve annesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesinde 12 gün tedavi gören anne ve oğlu, son testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

Yaşar Yeniçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da çalıştığını, annesi ve yeni doğan torununu görmek için memleketine geldiğini söyledi.

Kendilerini ziyarete gelen bir yakınlarından hastalığın bulaştığını belirten Yeniçeri, "Annem akşama doğru rahatsızlandı. 112'yi aradım hastaneye kaldırdılar. Yapılan testlerde annemin testi pozitif çıktı. Beraber yaşadığımızı söyleyince bana da test yaptılar benim de koronavirüs testim pozitif çıktı. Annem 84 yaşında ve tansiyon, kalp ve şeker hastalığı var. Biraz sıkıntılar yaşadı. Zaman zaman yüksek ateş, yorgunluk, halsizlik ve nefes alma gibi sıkıntı yaşadı. Tansiyon, kalp ve şeker hastalığı olmasına rağmen erken teşhis ve erken tedavi sonuç verdi ve hastalığı yenerek taburcu edildik." dedi.

Tedavi sürecinde annesi ile aynı odada kaldığını ve annesine refakat ettiğini belirten Yeniçeri, "Birlikte bu hastalığı yendik." ifadesini kullandı.

Sultan Yeniçeri de hastanede kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini belirterek hastane çalışanlarına teşekkür etti.