Akşener, TTB Başkanı Sinan Adıyaman'ı aradı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ı arayarak, tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür etti.
|17 Eylül 2020 22:20
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ı arayarak, tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür etti.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Akşener'in, Adıyaman'ı telefonla aradığı bildirildi.
Görüşmede, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarıyla ilgili talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.
Açıklamada, Akşener'in, Adıyaman'ın şahsında tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi.
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